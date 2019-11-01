Trakya Üniversiteler Birliğinden "Erasmus" toplantısı

Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) “Erasmus+ 2. Bölgesel Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı”, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Trakya Üniversitesi Erasmus Ofisi yetkilileri ile TÜB üyesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Erasmus yetkilileri katıldı. Toplantı öncesi katılımcılarla bir araya gelen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu, misafir üniversitelerin Erasmus yetkililerini üniversitelerinde görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Erasmus Hareketlilik Projeleri ile ilgili bilgi aldı.

Toplantıda üniversitelerin "ErasmusAna Eylem 1", "Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) Kapsamında Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği" proje faaliyetleri görüşülerek, TÜB üye üniversiteleri arasında yapılan ve yapılacak olan işbirliği ve koordinasyon çalışmaları değerlendirildi. 2021 yılı itibarıyla sonlanacak Erasmus+ fazından sonraki yeni Erasmus dönemiyle ilgili tedbirler ve gelecekte yapılacak ortak konsorsiyum projeleri de ele alındı. Toplantıda önümüzdeki yıl düzenlenecek TÜB Erasmus+ 3. Bölgesel Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı’nın ev sahipliğini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yapması kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda katılımcılara katkılarından dolayı Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

EDİRNE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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