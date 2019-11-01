Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden akciğer kanserine multidisipliner yaklaşım

Trakya Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Saynak’ın da üyesi olduğu Türk Radyasyon Onkolojisi (TROD) Derneği, “Multidisipliner Akciğer Kanseri Kursu” başlığıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak’ın eğitici olarak katıldığı kurs, yurt içi ve yurt dışından uzman hekimlerin katılımıyla İstanbul Radisson Blu Hotel’de gerçekleşti. Farklı ülkelerden toplam 60 uzman ve akademisyenin katıldığı kursta Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri gerçekleştirdikleri eğitim ve sunumlarla damga vurdu. TROD'un alt çalışma grubu Torasik Onkoloji tarafından düzenlenen eğitimlere Trakya Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Saynak ile Ankara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Akyürek başkanlık etti. Akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri sorununa multidisipliner bir yaklaşım getirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde Prof. Dr. Mert Saynak ve Prof. Dr. Zafer Koçak, akciğer kanseri ve radyasyon onkolojisi alanında önemli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Mert Saynak’ın açılış konuşması ile başlayan eğitimlerde “Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde Yenilikler” başlıklı oturuma Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Koçak moderatörlük yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Aydıner tarafından “Medikal Onkoloji Bakış Açısı” ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral tarafından “Radyasyon Onkolojisi Bakış Açısı” başlıklarıyla düzenlenen oturumlarda, tedavide günümüz pratiğindeki en son tıbbi yenilik ve uygulamalar anlatıldı. Prof. Dr. Mert Saynak moderatörlüğündeki “Target and Normal Structure Delineation and Respiratory Motion Management in Lung Cancer Radiotherapy” başlıklı oturumun konuşmacısı Policlinico Universitario Gemelli, Roma Hastanesinden Mariangele Massaccesi oldu. Prof. Dr. Mert Saynak ise, “Akılcı İlaç” konulu oturumda akılcı ilaç kullanımı, bilgi, tutum, davranışlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önemli paylaşımlarda bulundu.

Programın öğleden sonraki ilk oturumu, Ankara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Akyürek moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi” konulu oturum oldu. Oturumda Prof. Dr. Mert Saynak “Kemoradyoterapi ve İmmünoterapi” alanında yaptığı sunum ve aktardığı bilgilerle katkı yaptı.

Eğitim sonunda düzenlenen kapanış oturumunda Prof. Dr. Mert Saynak ve Prof. Dr. Serap Akyürek birer konuşma yaptı. Program, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.

EDİRNE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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