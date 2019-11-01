PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen PKK şüphelisi A.E., sınır birliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Bosna köyünde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan A.E. olduğu belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



EDİRNE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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