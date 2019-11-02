Edirne'de kurulan Devlet Tiyatrosu, 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu ile kapalı gişe perde açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'de kurulan Devlet Tiyatrosu, 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu ile kapalı gişe perde açtı

DHA

EDİRNE'de, tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervan Sarayı'nda kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu ile kapalı gişe ile perde açtı.
Edirne'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda yeni kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşan Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik  'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun ile perde açtı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, salonunun toplam 220 kişilik kapasitesi tüm biletlerin satılmasıyla kapalı gişe oynandı.
Dede Korkut Hikayeleri'nden kesitlerin sahnelendiği gecede 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun, usta oyuncuların bir karnavalı andıran dans ve müzik ile hikayelerin anlatılmasıyla izleyenleri büyüledi.
Oyunu izlemeye gelenler arasında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yeni kurulan tiyatronun kente büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Edirne'nin yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Edirne'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün ilk oyunda kapalı gişe olması da bunun en güzel örneği" dedi.

EDİRNE

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, sınırda yakalandı
Yunanistan Edirne Konsolosu Theocharidi Seyahat acentalarıyla buluştu
YEREL HABERLER Yunanistan Edirne Konsolosu Theocharidi Seyahat ...
(Özel) Bir annenin ‘en acı’ günlüğü Yakalandığı meme kanserini yenen ancak tıp okuyan oğlunu kanserden kaybeden Aynur Uysal, günlüğündeki notları ‘Denizden Damlalar’ ismi ile kitaplaştırdı
YEREL HABERLER (Özel) Bir annenin ‘en acı’ günlüğü Yakalandığı meme ...
Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden akciğer kanserine multidisipliner yaklaşım
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden akciğer ...
Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Sürüklenen bottaki 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Trakya Üniversiteler Birliğinden "Erasmus" toplantısı
YEREL HABERLER Trakya Üniversiteler Birliğinden "Erasmus" toplantısı
Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi
YEREL HABERLER Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi
11 köye prefabrik sağlık evi
YEREL HABERLER 11 köye prefabrik sağlık evi
Minik öğrencilerin yüreği Kızılay için attı
YEREL HABERLER Minik öğrencilerin yüreği Kızılay için attı
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı’ndan Trakya Üniversitesi’nde mesleki bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER Edirne Cumhuriyet Başsavcısı’ndan Trakya ...
Prof. Dr. Uzun’dan Karadağ Bilimler ve Sanatlar Akademisi’nde konferans
YEREL HABERLER Prof. Dr. Uzun’dan Karadağ Bilimler ve Sanatlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X