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Trakya Üniversitesinde, “Kamu Hayatında Türk Kadını” konuşuldu

İHA

Kadınlara yönelik faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum dernekleriyle birlikte, kadınların her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin farkındalık sağlamak ve kadın sorunlarına yönelik akademik çalışmaların daha geniş bir tabana yayılması amacıyla çalışan Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM), kadının kamu hayatındaki yeri ve Türkiye'deki tarihsel sürecin konuşulduğu bir konferansa imza attı.

Trakya Üniversitesinde, “Kamu Hayatında Türk Kadını” konuşuldu

Kadınlara yönelik faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum dernekleriyle birlikte, kadınların her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin farkındalık sağlamak ve kadın sorunlarına yönelik akademik çalışmaların daha geniş bir tabana yayılması amacıyla çalışan Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM), kadının kamu hayatındaki yeri ve Türkiye'deki tarihsel sürecin konuşulduğu bir konferansa imza attı.
Tanzimat döneminden başlayarak cumhuriyetin kuruluş yıllarında ve ilerleyen dönemlerde kadınların siyasal ve kamusal yaşamda duruşlarını konu alan konferans, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi iş birliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlendi.
Programda, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü bir sunum yaptı, ardından panel şeklinde devam eden konferansta katılımcılar, hem soruları hem de düşünceleriyle etkinliğe katkı sağladı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonu’nda “Kamu Hayatında Türk Kadını” başlığıyla düzenlenen konferansa, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Başkanı Vildan Yazıcı, akademisyenler, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldılar. Gazeteci Yazar Özlem Özdemir’in “İlham Veren Cumhuriyet Kadınları: Öncü Kadınlar” isimli kitabının katılımcılara hediye edildiği konferansın açılışını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden yaptı.
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesi Başkanı Vildan Yazıcı konuşmasında, derneğin 2002 yılında, Edirne’de kurulduğunu belirterek, “Kuruluşumuzdan itibaren kadının güçlenmesi ve hayatın her alanında yer almasını sağlamak için çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaların bir diğer odağı ise üniversite öğrencileri. Bu kapsamda, öğrencilere burs olanağı hazırlayarak eğitimlerine katkılar sunuyoruz. Ve bu desteği verdiğimiz öğrencilerin büyük bir bölümü Eğitim Fakültesi’nden, buradaki sıralardan. Sizin aldığınız eğitimlerin katma değer yaratacağına inandığımız için sizlerle birlikte olmak, birlikte eğitim çalışmalarında bulunmak bizim için çok anlamlı” dedi.
Ardından, Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, “Kamu Hayatında Türk Kadını” konulu bir sunumunu yaptı. Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü sunumunda, dünyada kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi ile Türk kadının cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerinde ve bugünde toplumdaki durumu hakkında bilgiler verdi. Atatürk’ün, kadınsız bir toplumun kısır bir toplum olacağını, bir elmanın iki yarısı gibi erkek yoksa veya kadın yoksa asla tam olunamayacağını ifade ettiğini belirten Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, kadını yok sayarak kalkınmanın asla mümkün olmayacağını söyledi. Bugün, kadının farkındalığı için bir arada olduklarını hatırlatan Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, kadının statüsünün toplumsal manada toplumun zihniyet ve düşünce kalıplarının değişiminden bağımsız olamayacağını bilmek gerektiğini vurguladı. Söylenecek son sözü ilk söz olarak söylemek istediğini ifade eden Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, “Bilinçli yurttaşı yetiştirmek ve toplumu dönüştürmek, yapılacak ilk iştir.” dedi.
Konferans, Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden’in, Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü’ye teşekkür belgesi ve çiçek takdim etmesiyle sona ererken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen programda, günün anısına düzenlenen resim sergisine geçildi.
Sergide, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları öncülüğünde, öğrenciler tarafından hazırlanan linolyum baskı sanatıyla oluşturulan eserler yer aldı. Her öğrencinin, 3 eserinin sergilendiği etkinlikte, 16 öğrencinin grafik derslerinde yaptığı çalışmalardan oluşan eserler sanatseverlerle buluştu. Doç. Dr. Aylin Beyoğlu öncülüğünde birbirinden güzel eserleri ortaya koyan öğrenciler, hazırladıkları baskı resimlerle Edirne Görünümleri ve oto portrelerini sergiledi.

EDİRNE

02 Kasım 2019 Cumartesi

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