Çiftçinin korkulu rüyasıydı Tam 270 kilo

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde tarlalarda mahsulleri telef eden 270 kiloluk domuz, Süloğlulu avcılar tarafından 3 saatlik takibin ardından avlandı.

Edirne’nin Süloğlu ilçesinde ve köylerinde geçimini topraktan sağlayan çiftçinin başına bela olan domuzlar ekili tarlaları talan etti. Tarlalarda cirit atan domuzlar, mahsulleri telef ederek, üreticiyi zor duruma soktu.

Avcılardan yardım istediler

Domuzların her yıl kendilerini zarara uğrattığını belirten çiftçiler çare olarak Süloğlulu avcıları aradı. Çiftçiler tarlalarını talan eden domuzun nerelerde dolaştığını domuz avcılarının ekip başı Gökhan Mutu’ya bildirdi.

3 saatlik sürek avı

Köpekleri ile birlikte domuzun peşine düşen ve 3 saat süren takibin ardından avcılardan Mutlu Serbest, 270 kiloluk koca domuzu vurmayı başardı. Tarlalarını talan eden domuzunun öldürüldüğü haberini alan çiftçiler rahat bir nefes aldı.

Çiftçiler, avcı ekibine yardımlarından dolayı teşekkür etti. Avcı ekibi avladıkları 270 kiloluk yaban domuzu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

EDİRNE 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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