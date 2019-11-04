Trakya Birlik’in minik güreşçilerinin büyük başarısı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan Minikler 2. Lig'e terfi müsabakaları 01 03 Kasım tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapıldı. Serbest ve GrekoRomen stil olarak ayrı ayrı yapılan müsabakalara 12 kulüp katıldı.

İlk 3 dereceye giren kulüplerin Minikler 2. Ligi'ne yükseldiği müsabakalarda Trakya Birlik Spor Kulübü Minik Güreş Takımı serbest stilde 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz, Greko Romen Stilde ise 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmış olup, Takım halinde 3. olarak Minikler 2.ligine yükselmeye hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Bilindiği üzere Trakya Birlik olarak Güreş takımlarımız düzenlenen bütün liglerde yer almaktadır, hafta sonu Ankara’da düzenlenen Minikler 2.lige terfi müsabakalarında sporcularımız başarılı karşılaşmalar çıkararak Minikler 2.ligine yükseldiler. Minik Sporcularımızı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Serbest Stilde dereceye giren Trakya Birlik sporcuları ise şöyle:

“Vahid Samet Yılmaz 44 kg. 1., Birtan Ergin 48 Kg 1., Gökay Can Ergül 52 Kg 1., Emircan Altıner 68 Kg 2., İsmail Ayvaz 85 Kg 3.

Greko Romen Stilde dereceye giren Trakya Birlik sporcuları ise şöyle:

“Arda Serbest 41 kg 1., Birtan Ergin 48 kg 1., Vahid Samet Yılmaz 44 kg 2., Gökay Can Ergül 52 kg 2., Emircan Altıner 68 kg 2., Furkan Duru 57 kg 3.”

EDİRNE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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