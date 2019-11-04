Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü

Hiç de göründüğü gibi değilmiş

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Edirne Temsilciliği tarafından, 2 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencilerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Meriç İlkokulu öğrencilerinin ritim grubu da taktıkları maskelerle konser verdi.

Türkiye genelinde düzenlenen çeşitli farkındalık etkinlikleriyle devam eden Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Edirne'de de yürüyüş gerçekleştirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Edirne'de çeşitli okullardan öğrenciler maske takıp ellerindeki dövizlerle katılım gösterdi. Lösemi ile ilgili farkındalık mesajlarının verildiği yürüyüşün sonunda Meriç İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu ritim grubu da taktıkları turuncu maskelerle konser verdi. Etkinlikle ilgili açıklamayı ise TED Edirne Koleji Öğrencisi Toros Yılmaz okudu. Yılmaz açıklamada, LÖSEV'in 2 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ettiğini söyledi.

EDİRNE 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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