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Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünden anlamlı kermes

İHA

Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünden anlamlı kermes

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.
Daha önce “Hemşirelik Haftası” kapsamında, Psikiyatri Kliniği Bahçesi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde, hayata geçirdikleri örnek davranış ve uygulamalarla adından söz ettiren Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, hayatını kaybeden mesai arkadaşlarının adını yaşatma geleneğini sürdürüyor.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mahkûm servisinde görev yaparken lösemi hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Sağlık Memuru Bayram Ali Tali’nin anısına, mahkûm servisindeki hemşire odasını düzenlemek amacıyla yola çıkan Hemşirelik Hizmetleri’ne bağlı çalışanlar, hastanede bir kermes düzenledi.
Sadece sağlık alanına değil, toplumsal ve ahlaki değerlerin yaşatılması konusunda da çaba gösteren Hemşirelik Hizmetleri ekibi, kendi el emeği olan birbirinden güzel yiyecekleri hastaneye gelen hasta ve vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına sundu. Yaşamını yitiren mesai arkadaşları için örnek bir davranışa imza atan Hemşirelik Hizmetleri ekibinin düzenlediği kermes, kısa sürede vatandaşlar ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü. Hasta yakınlarının da destek verdiği etkinliğe, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da katılarak katkı verdi.
Kermes hakkında bilgiler veren Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak kalıcı eserler oluşturmak istediklerini ve mesleğe önemli değerler kazandıran kişilerle, aralarından ayrılanların isimlerini yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayarak, “Bu kapsamda, hemşirelerimiz adına hasta odalarının tefrişatı konularıyla da ilgileniyoruz. Kurumumuz hemşireleri, bu kermes için yoğun olarak çalıştı, emek harcadı. Kermesimizi, kurumumuz mahkûm servisinde görev yaparken lösemi hastalığı nedeniyle kaybettiğimiz sağlık memuru arkadaşımız Bayram Ali Tali anısına, mahkûm servisi hemşire odasını düzenlemek amacıyla gerçekleştirdik. Önceki yıllarda da kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anılarını yaşatmak amacıyla tamamen kurumumuz hemşirelerinin emekleriyle düzenlediğimiz kermes gelirleri ile benzer çalışmalara imza attık. Amacımız, mesleki dayanışma ve ahde vefa ilkesi ile mesleki birlikteliğimizi sürdürebilmek. Bir sonraki kermes etkinliğimizi ise Temmuz ayında kaybettiğimiz hemşire arkadaşımız Nergiz Filiz adına kurumumuz kliniklerinden birinde, anısına bir oda düzenlemek üzere yapacağız. Kurumumuzda görev yapan ve bu tür etkinliklere örnek bir davranış ve özveriyle destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Önemli hizmetlerde bulunarak aramızdan ayrılan mesai arkadaşlarımız anısına düzenlenen bu tür iyilik ve yardımlaşma çabalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adımları her zaman destekliyor, sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Kalplerin, gönüllerin, vicdanların, bir güzellik, iyilik doğrultusunda buluşturulması; merhamet, şefkat ve sevgi tohumlarının hayata atılması ve kurumumuzun buna öncülük etmesi gelecek adına umut verici. Bu tür projelerin örnek olmasını diliyor, Hemşirelik Hizmetleri Müdürümüz Öğr. Gör. Saadet Elmas başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

EDİRNE

05 Kasım 2019 Salı

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