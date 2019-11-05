Şehit Üsteğmen anısına 'Bilim Evreni´ koridoru açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Üsteğmen anısına 'Bilim Evreni´ koridoru açıldı

DHA

TUNCELİ'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın anısına, Edirne'de mezun olduğu Atatürk Ortaokulu'nda ailesi ve Harbiye'den devre arkadaşları tarafından 'Bilim Evreni' koridoru oluşturuldu. Tarihte iz bırakmış bilim insanlarının portreleriyle birlikte bilgilerinin de bulunduğu Bilim Evreni´nin açılışında şehidin anne ve babası duygu dolu anlar yaşadı.
Harbiye 1991´liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Efkan Yıldırım´ın ailesinin katkılarıyla oluşturulan Atatürk Ortaokulu'nda oluşturulan Efkan Yıldırım Bilim Evreni´nin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Şehit Yıldırım´ın annesi Fatma Yıldırım ve babası Necdet Yıldırım, Harbiye´den devre arkadaşları ve çok sayıda öğretmen katıldı. Açılışta Şehit Efkan Yıldırım´ın anne ve babası ise duygu dolu anlar yaşadı.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, yapılan çalışmanın öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel yönde gelişmelerine katkı sağlayacağını ifade etti. Turan, "Bugün burada Bilim Evreni koridorunun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu koridorun yapılmasında katkı sağlayan şehidimizin ailesine ve derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmalar ve etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel yönde gelişmelerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Öğrencilerimiz ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 
Okul Müdürü Necmettin Kıyıcı da bilim evreni koridorunu yapmaktaki amaçlarının öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırmak olduğunu dile getirdi. Kıyıcı, "Bilim Evreni koridorunu yapmaktaki amacımız; öğrencilerin bilime, astronomiye, uzaya, evrene ilgilerini arttırmak ve onlarda merak duygusu uyandırmaktır. Yaşayan ve geçmişe intikal eden bilime hizmet etmiş değerli bilim insanlarını tanımalarını sağlamak için Bilim Evreni koridorunu oluşturduk. Bu koridorun oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö diye konuştu. 
Efkan Yıldırım´ın Harbiye´den devre arkadaşı emekli Albay Serdar Bengier ise Yıldırım´ın isminin yaşaması için yaptıkları çalışmanın çok değerli olduğunu ifade ederek, "Efkan´ın devre arkadaşları olarak, Harbiye 1991 Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Efkan´ın adını sonsuza kadar yaşatmak istedik ve bu düşüncelerle okulumuzu ziyaret ettik. Okul idarecilerimizin desteği ve yardımıyla böyle bir proje yapmaya karar verdik. Bu projedeki amacımız; öğrencilerimizin bilimle iç içe yaşaması, bilim adamlarını tanıması, onları örnek alması ve aynı zamanda şehidimizi tanıyarak onu anmasıydı. Herhalde amacımıza ulaştık diye düşünüyorum" diye konuştu.

EDİRNE

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meriç ilçesine yeni meydan
YEREL HABERLER Meriç ilçesine yeni meydan
Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünden anlamlı kermes
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri ...
Trakya Üniversitesi öğrencileri, meme kanserine farkındalık için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi öğrencileri, meme kanserine ...
Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu, su kuyuları kurudu
YEREL HABERLER Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu, su kuyuları kurudu
Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü
YEREL HABERLER Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a çıkaran çeteye operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a çıkaran çeteye ...
Trakya Birlik’in minik güreşçilerinin büyük başarısı
YEREL HABERLER Trakya Birlik’in minik güreşçilerinin büyük başarısı
Edirne jandarmasından 3 ilde 'terör' operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne jandarmasından 3 ilde 'terör' operasyonu: 3 ...
Yunan sınırında ‘dehşet’ gecesi Komşu, 252 göçmeni dövüp, sınırdan zorla geri gönderdi
YEREL HABERLER Yunan sınırında ‘dehşet’ gecesi Komşu, 252 göçmeni ...
Enez’de 32 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez’de 32 düzensiz göçmen yakalandı
Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez'de 32 kaçak göçmen yakalandı
Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla gönderdi iddiası
YEREL HABERLER Yunanistan 252 kaçak göçmeni Türkiye'ye zorla ...
Edirnesporlu futbolculardan lösemiye maskeli farkındalık
YEREL HABERLER Edirnesporlu futbolculardan lösemiye maskeli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X