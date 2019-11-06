Keşan Dış Ticaret Okulu sona erdi

Trakya Kalkınma Ajansı ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde 131 Ekim 2019 tarihleri arasında Keşan’da gerçekleştirilen "Dış Ticaret Okulu" eğitimleri tamamlandı.

Keşan TSO’da düzenlenen sertifika törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ajans uzmanları katıldı.

Tören öncesi kısa bir açıklamada bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Trakya Kalkınma Ajansı olarak Bölgemizde var olan ihracat potansiyelini artırmak amacıyla ‘’Dış Ticaret Okulu’nu başlattık. Bugün burada verilen eğitimi başarı ile tamamlayan firma temsilcilerine sertifikalarını vereceğiz. Eğitim alan 17 firma arasından seçilecek firmalarımız önümüzdeki süreçte alacağı danışmanlık hizmeti ile bizzat yurt dışına satış yapabilecek. Kısacası alanında uzman danışman tarafından firmalarımıza nasıl ihracat yapılacağını bizzat öğreteceğiz. Keşan ilçemizle birlikte Trakya genelinde toplam 176 firma temsilcisi ve katılımcıya ‘’Dış Ticaret Okulu’’ eğitimi sertifikası vermiş olacağız. Daha evvel bu eğitimleri Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Lüleburgaz’da vermiştik. Verilen eğitimlerin faydalı olduğunu ve firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırdıklarını gözlemledik. Sizlerin talepleri olursa biz yine bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Yeter ki siz istekli olun. Burada da aynı şekilde verilen eğitimlerin amacına ulaşacağına, firmalarımızın ihracat kapasitelerini artıracağına inanıyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Dış Ticaret Okulu programının birinci aşaması olan teorik kısımda firmalara; Uluslararası Pazar Araştırma yöntemleri, Pazar, Müşteri ve Rakip Analizinde İnternetin Kullanımı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük İşlemleri, Dış Ticaretin Finansmanı ve ödeme şekilleri, İhracatta Krediler ve Finansman Araçları ve İhracatta Devlet Yardımları konularında bilgi verildi.

İkinci aşamada ise firmalar her eğitim gününü bir basamak olarak kullanıp ihracat stratejilerini oluşturdu. Düzenlenen proje çalıştayı ile oluşturdukları bu stratejileri Ajans uzmanlarına sunan ve başarılı bulunan firmalar aynı zamanda dış ticaret istihbaratı danışmanlığı alacak. Ayrıca firmalar alacakları bu danışmanlık hizmeti ile ihracat stratejisini detaylıca oluşturacak ve nokta atışı ihracat yapabilecek duruma gelecek.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin eğitimini başarıyla tamamlayan 26 firma temsilcisi ve katılımcıya sertifikalarını takdim etti.

EDİRNE 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:17

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