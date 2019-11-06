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93 adet uyuşturucu hapla yakalandı

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphelendikleri kişiyi durduran polis ekipleri 93 adet ecstasy hap ele geçirdi.

93 adet uyuşturucu hapla yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde şüphelendikleri kişiyi durduran polis ekipleri 93 adet ecstasy hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi, Esenyurt Caddesi üzerinde bir kişinin şüpheli hareketlerini fark eden motosikletli polis timleri, şahsı durdurmak istedi. Yunusları fark eden şüpheli koşarak kaçmaya başladı ancak uzaklaşamadı. Polisler tarafından etkisiz hale getirilen şahsın yere attığı poşetleri inceleyen ekipler, içerisinde 91 adet bütün, 4 adet de bölünmüş olarak toplamda 93 adet ecstasy hap ele geçirdi.
Yapılan ön sorguda Çanakkale’den geldiğini ve hapları 300 lira karşılığında tanımadığı birinden aldığını beyan eden O.C., gerekli işlemleri için Narkotik Büro Amirliği’ne teslim edilerek gözaltına alındı.

EDİRNE

06 Kasım 2019 Çarşamba

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