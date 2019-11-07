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(Özel) 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var Müzik öğretmeni Volkan Yaran, 17 yıl ...

İHA

Müzik öğretmeni Volkan Yaran, 17 yıl içerisinde aralarında hayvan derisi ve kemiklerinden de üretilen, 80 farklı ülkeden 450 farklı kadim enstrümandan oluşan bir arşiv oluşturdu. Yaran, Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği öğrencilerine ‘Dünya çalgılarından ezgiler’ isimli bir konferans vererek, eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.
Müzik Öğretmeni Volkan Yaran, dünyanın 80 ülkesinden topladığı 450 çalgıdan oluşan arşivinin bir bölümüyle Edirne’de konser verdi. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü daveti üzerine Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda, müzik öğretmeni adayı gençlerle buluşan Yaran, ‘Eser örneklemeleriyle dünya çalgılarından ezgiler’ isimli bir konferans ve atölye çalışması gerçekleştirdi.

Kültürler, çalgılarda yaşıyor
İHA’ya kadim arşivinin hikayesini anlatan Yaran, Hindistan’dan Çin’e, Himalayalar’dan Tibet’e, Afrika’dan İran’a 80 farklı ülkeden 450’i aşkın kadim entrümandan oluştuğunu, Edirne’de de Türk Müziği ve Dünya’nın farklı müzik kültürlerini müzik öğretmeni adaylarına tanıtarak icra edeceğini söyledi. Yaran’ın arşivi içerisinde; ‘ukulele’, ‘santur’, ‘parmak curası’, ‘lavta’, ‘rebap’ ve ‘dede sazı’ gibi enstrümanlar da bulunuyor.

“Arşivimi daha da geliştirmek istiyorum”
12 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını ve daha öğrenci yıllarında bu arşivi hazırlamaya başladığını anlatan Volkan Yaran, “17 yıllık zaman diliminde 80 ülkeden 450’yi aşkın çalgıyı arşivledim. Bu çalgıları ülkeleri dolaşıp tek tek edinmedim. Elbette böyle bir hayalim var ama şu an bu çalgıları yurt dışına giden yakın dostlarım, müzisyen hocalarım, sanatçı dostlarım bana getirdi. Bir kısmını da zaman zaman antika pazarlarından temin ettim. Bu arşivimi daha da geliştirmek istiyorum” dedi.

“Müziğin özü daha yerelde”
Müzisyen Yaran, genç müzisyenlere ve müziğe gönül verenlere bir de tavsiye de bulunarak, “Bence müziğin özü daha yerelde, daha etnik. O yüzden bence günümüzde çabuk üretilen ve tüketilen müziklere değil de bir yaşanmışlığı bir kültürü olan eski var olan müziklerle, çalgılarla ilgilenmelerini öneririm” diye konuştu.
Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Ezgi Kamar da, “Daha önce hayatımızda hiç görmediğimiz çalgıları canlı dinleme fırsatı yakaladık. Gerçekten beni çok etkiledi. Çok güzel bir etkinlik oldu benim için” ifadelerini kullandı.

EDİRNE

07 Kasım 2019 Perşembe

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