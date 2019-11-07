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Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu

DHA

TRAKYA çiftçisinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği ve ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen ve bölgede ekimi her geçen yıl artan kanola, mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle kuruma noktasına geldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Eğer bugünlerde de yağış düşmezse riskli bir duruma girip hiç çıkmayabilir. Bu da kanolanın kışa daha körpe ve zayıf girmesi demektir. Böyle olduğu takdirde de donma riski var" dedi.

TRAKYA çiftçisinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği ve ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen ve bölgede ekimi her geçen yıl artan kanola, mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi nedeniyle kuruma noktasına geldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Eğer bugünlerde de yağış düşmezse riskli bir duruma girip hiç çıkmayabilir. Bu da kanolanın kışa daha körpe ve zayıf girmesi demektir. Böyle olduğu takdirde de donma riski var" dedi.
Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Edirne'de önceki yıl 30 bin dönüm olan kanola ekimi geçen yıl 50 bin dönüme çıkarken, geçen yılki üretim üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak bu yıl bölgede mevsimin kurak ve yağışsız geçmesiyle tarlalardaki kanolalar kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bazı çiftçiler şimdiden tarlalarını bozarak alternatif ürünlere yöneldi.
'YAĞIŞLAR YÜZDE 50 AZALDI'
Meteoroloji verilerine göre, geçen yıl Edirne'de Eylül-Ekim aylarında metrekareye 40.4 kilo yağış düşerken bu yıl aynı aylarda 24 kilo yağış düştü. 
'DONMA RİSKİ VAR'
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, mevsimin kurak geçmesinin kanola için tehlike oluşturduğunu, bitkinin toprak üstüne zamanında çıkmaması nedeniyle donma riski de bulunduğunu söyledi. Arabacı, "Normalde Eylül ayı içerisinde kanolanın ekilmiş olması gerekiyor ki kışa hazırlıklı, kuvvetli bir şekilde girsin. Yoksa kanola, kışın soğuklara kadar gelişip büyümediği takdirde donma riski yüksek. Ekilişi sürecinde çok az yağış düştü. O yağışlarla ekilen kanolaların bazıları çıktı. Bu yağışlar da her yerde aynı olmadı tabi. Bazı bölgelerimizde bu yağış çok az oldu, kanolanın çıkabilmesi için yeterli yağış düşmedi. O nedenle yağışın az olması nedeniyle çıkmayan, ya da çok az çıkan bölgeler var. Eğer bugünlerde de yağış düşmezse riskli bir duruma girip hiç çıkmayabilir. Bu da kanolanın kışa daha körpe ve zayıf girmesi demektir. Böyle olduğu takdirde de donma riski var" dedi.
'ELİMİZ TELEFONDA HAVA DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ'
Arabacı, genel bir kuraklığın olduğunu belirterek, buğdayda da aynı sıkıntının olabileceğini belirterek, "Bir çoğumuz Ekim ayının 10'undan itibaren ekimlere başladık. Her gün telefonlar elimizde hava durumunu takip ediyoruz acaba yağış var mı yok mu diye. Bütün çiftçi şu an yağmur bekliyor. Hem kanola hem de buğday için bir an önce yağmur yağarsa ektiğimiz ürünler düzgün çıkar, gelişir ve bir sıkıntı yaşanmaz" diye konuştu.
'TARLASINI BOZAN ARKADAŞLARIMIZ VAR'
Edirne Ziraat Odası Yönetin Kurulu Üyesi Adnan Destere ise, bazı çiftçilerin şimdiden kanola ekili tarlalarını bozduğunu söyleyerek, "Sırpsındığı, Karabulut, Büyük İsmailce, Sarayakpınar köylerinde arkadaşların kanolaları çıkmadı yağış almadığından dolayı. Hatta bu arkadaşlarımızın arasında tarlasını bozup yerine buğday ekmeye başlayan var. Çiftçi yağmur bekliyor" dedi. Çiftçi İsmail Keskin ise, kuraklık nedeniyle kanola ekili tarlasının kurumaya başladığını, tüm emeklerinin boşa gittiğini, zararda olduklarını belirterek, "Kanola için büyük masraflar ettik ama 25 Eylül'den sonra çok az bir yağış yaptı. Bu yağışta bu kanolanın sağlıklı bir şekilde çıkması mümkün değil. Biz şu anda tarlamızı bozmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla da büyük zarardayız. Durum gerçekten vahim. Yağış alsa da şu süreçten sonra kanolanın kurtulma ihtimali çok düşük. O da çok şanslı bölgeler olur kurtulursa" ifadelerini kullandı.
Çiftçilikle uğraşan Edirne Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün de kanolaların yüzde 90'ının bozulma riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Akgün, "Kanola ekimi yapıldıktan sonra yağan yağmurla birlikte çıkmaya başlamıştı. Hatta büyük bir bölümü çıkmıştı. Ardından bir yağmur daha bekledik ama yeterli yağmur gelmeyince çıkan çıktı, daha sonra çıkmış olanlarda da kurumaya dönme var. Yani yeteri kadar kanolayı çıkartmış değiliz. Neredeyse bölgemizde ekilmiş olan kanolaların yüzde 90'ı bozulma ile karşı karşıya. Bunları tekrar sürülüp ayçiçeği ekimine kalacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

EDİRNE

07 Kasım 2019 Perşembe

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