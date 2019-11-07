Selimiye Spor Kulübü sporcuları, yeni kuşaklarına kavuştu

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Edirne’de, Selimiye Spor Kulübü sporcuları, karatedo dalında yeni kuşaklarına kavuştu.

Selimiye Spor Kulübü Antrenörü Hakan Yerebakan, yardımcı antrenörleri Bayram Şişoğlu ve Anıl Nalkıran, tarafından yapılan kuşak sınavında başarılı olan sporcular, karatedo dalında yeni kuşaklarına terfi ettirildi.

Genç sporcuların kuşak sınavında göstermiş oldukları başarılarından dolayı memnun olduklarını dile getiren Antrenör Yerebakan, "Sporcuların karate sporuna duymuş oldukları ilgiden dolayı çok mutluyuz. Sporcularım sınavda göstermiş oldukları performansları devam ettirirlerse, Edirne’de kısa sürede yeni şampiyonlar çıkacaktır. Daha kat edeceğimiz çok yol var. Sporcularımın hepsini gönülden kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

EDİRNE 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:18

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