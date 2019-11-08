Hamzadere’den gelen derya kuzuları ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamzadere’den gelen derya kuzuları ilgi odağı oldu

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Hamzadere Sulama Bölgesinde gelen sazan balıkları, vatandaşın ilgisini çekiyor. Şehir içinde balıkçı tezgahlarda boy gösteren 7 kiloluk sazanları yakalayıp satan balıkçılar, büyük boylara ulaşan sazanlar için "yasaklara uyduk, balıklar büyüdü" diyerek av yasaklarına uymanın önemine dikkat çekti.

Hamzadere’den gelen derya kuzuları ilgi odağı oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde Hamzadere Sulama Bölgesinde gelen sazan balıkları, vatandaşın ilgisini çekiyor. Şehir içinde balıkçı tezgahlarda boy gösteren 7 kiloluk sazanları yakalayıp satan balıkçılar, büyük boylara ulaşan sazanlar için “yasaklara uyduk, balıklar büyüdü” diyerek av yasaklarına uymanın önemine dikkat çekti.
Keşan sokaklarında açılan tezgahlarda bir süredir satışa sunulan büyük boy sazan balıkları vatandaşın ilgisini çekiyor. Vatandaşların meraklı bakışları altında satışları yapılan derya kuzuları da sevenlerini bekliyor.
Sazan balığının tadını bilenlerin tezgahları boş bırakmadığını anlatan balıkçılar “Balıklarımız, Hamzadere’den, Paşaköy’den, Yeni Karpuzlu’dan geliyor. Baraj boylarında, göl boylarında oturan sazanın kıymetini bilir. Eti lezizdir. Şu anda da henüz palamut yok, vatandaş da bizden sazan balığını talep ediyor. Burada şu an 2.5 kilodan 7 kiloya kadar balık var, 10 liradan satışını yapıyoruz” dedi.
Tezgahlarda büyük boy balıkları gören vatandaşların, balıkların boyutları karşısında şaşırdıklarını belirten balıkçılar, “Vatandaşlar nasıl büyümüş bunlar diyerek geliyorlar. Balıkçılarımız yasaklara uydu, avlanmak için gerekli zamanı sabırla bekledi. Şimdi de gördüğünüz gibi böyle iri ve güzel balıklar geldi” diyerek yasaklara uymanın önemine değindi.
İri sazanları satın alıp evlerine götürmek için sıraya giren vatandaşlar ise balıkların bu denli büyük olmasından dolayı şaşkın ve mutlu olduklarını dile getirerek, tezgah başında birbirlerine sazan balığı ile yapılabilecek yemeklerin tarifini verdi.

EDİRNE

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Barosu: Olağanüstü genel kurul çağrısı barolara zarar verir
YEREL HABERLER Edirne Barosu: Olağanüstü genel kurul çağrısı ...
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de
YEREL HABERLER Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de
Selimiye Spor Kulübü sporcuları, yeni kuşaklarına kavuştu
YEREL HABERLER Selimiye Spor Kulübü sporcuları, yeni kuşaklarına ...
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu
YEREL HABERLER Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık ...
Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar ...
(Özel) 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var Müzik öğretmeni Volkan Yaran, 17 yıl içerisinde aralarında hayvan derisi ve kemiklerinden de üretilen, 80 farklı ülkeden 450 farklı kadim enstrümandan oluşan bir arşiv oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi ...
Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
93 adet uyuşturucu hapla yakalandı
YEREL HABERLER 93 adet uyuşturucu hapla yakalandı
UMKE’den gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER UMKE’den gerçeği aratmayan tatbikat
Trakya Birlik Süper Lig yolunda
YEREL HABERLER Trakya Birlik Süper Lig yolunda
(Özel Haber) Ispanak yiyerek tepki gösterdiler
YEREL HABERLER (Özel Haber) Ispanak yiyerek tepki gösterdiler
Keşan Dış Ticaret Okulu sona erdi
YEREL HABERLER Keşan Dış Ticaret Okulu sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X