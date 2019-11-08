Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, askeri yasak bölgede hudut karakolu askerlerince gözaltına alınan PKK/KCK şüphelisi M.Ç., mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyünde görevli piyade hudut bölük komutanlığı ekipleri, askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, yapılan GBT sorgusunda, PKK/KCK şüphelisi M.Ç. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:19

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