‘Hijyen eğitim belgesi olmayanlar’ okul kantinlerinde çalışamayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Hijyen eğitim belgesi olmayanlar’ okul kantinlerinde çalışamayacak

İHA

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazit, 'Hijyen eğitim belgesi' olmayanların okul kantinlerinde çalışamayacağını söyledi.

‘Hijyen eğitim belgesi olmayanlar’ okul kantinlerinde çalışamayacak

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazit, ‘Hijyen eğitim belgesi’ olmayanların okul kantinlerinde çalışamayacağını söyledi.
Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve Merkez’de faaliyet gösteren işletmelerde çalışan personele Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda; İpsala, Enez, Uzunköprü, Meriç ve Keşan ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlara ise Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda eş zamanlı olarak eğitimler düzenlendi. İki merkezde gerçekleşen eğitime 332 kişi gibi yüksek bir oranda katılım sağlandı.
“Hijyen eğitimine katılarak belgeye sahip olmaları zorunludur”
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazit, “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan tüm personelin “Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması, Kişisel ve Gıda Hijyeni” konularını kapsayan hijyen eğitimine katılarak belgeye sahip olmaları zorunludur” dedi.

EDİRNE

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden “Sonbahar alegorisi” sergisi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden ...
Ellerindeki çiçeklerle Ata’nın huzurunda
YEREL HABERLER Ellerindeki çiçeklerle Ata’nın huzurunda
Muhtarlardan anlamlı bağış
YEREL HABERLER Muhtarlardan anlamlı bağış
Trafik polisleri bu kez yayaları uyardı
YEREL HABERLER Trafik polisleri bu kez yayaları uyardı
Hisarcıklıoğlu: Türkiye´nin projesi BM´de dünyaya rol model olarak takdim ediliyor
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Türkiye´nin projesi BM´de dünyaya rol ...
Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: "Trakya’da 3 önemli yatırımı kazandırdık”
YEREL HABERLER Trakya Bölgesi Oda ve Borsaları Müşterek İstişare ...
Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne’de 10 bin kutu kandil simidi ikram edildi
YEREL HABERLER Edirne’de 10 bin kutu kandil simidi ikram edildi
Edirneli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na kermesli destek
YEREL HABERLER Edirneli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na ...
Edirne’de ‘Mehmetçik’ için dev kermes
YEREL HABERLER Edirne’de ‘Mehmetçik’ için dev kermes
Hamzadere’den gelen derya kuzuları ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Hamzadere’den gelen derya kuzuları ilgi odağı oldu
Edirne Barosu: Olağanüstü genel kurul çağrısı barolara zarar verir
YEREL HABERLER Edirne Barosu: Olağanüstü genel kurul çağrısı ...
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de
YEREL HABERLER Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Kapıkule'de
Selimiye Spor Kulübü sporcuları, yeni kuşaklarına kavuştu
YEREL HABERLER Selimiye Spor Kulübü sporcuları, yeni kuşaklarına ...
Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık vurdu
YEREL HABERLER Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanolayı kuraklık ...
Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı
YEREL HABERLER Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar ...
(Özel) 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi var Müzik öğretmeni Volkan Yaran, 17 yıl içerisinde aralarında hayvan derisi ve kemiklerinden de üretilen, 80 farklı ülkeden 450 farklı kadim enstrümandan oluşan bir arşiv oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) 80 ülkeden 450 farklı kadim enstrüman arşivi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu