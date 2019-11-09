‘Hijyen eğitim belgesi olmayanlar’ okul kantinlerinde çalışamayacak

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazit, ‘Hijyen eğitim belgesi’ olmayanların okul kantinlerinde çalışamayacağını söyledi.

Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve Merkez’de faaliyet gösteren işletmelerde çalışan personele Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda; İpsala, Enez, Uzunköprü, Meriç ve Keşan ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanlara ise Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda eş zamanlı olarak eğitimler düzenlendi. İki merkezde gerçekleşen eğitime 332 kişi gibi yüksek bir oranda katılım sağlandı.

“Hijyen eğitimine katılarak belgeye sahip olmaları zorunludur”

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazit, “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan tüm personelin “Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması, Kişisel ve Gıda Hijyeni” konularını kapsayan hijyen eğitimine katılarak belgeye sahip olmaları zorunludur” dedi.

EDİRNE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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