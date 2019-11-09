Ellerindeki çiçeklerle Ata’nın huzurunda

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda Edirne Belediyesi’nde bulunan Atatürk Odası ziyaretçi akınına uğradı. Öğretmenleri ile birlikte gelen anaokulu ve ilkokulu öğrencileri ellerindeki çiçeklerle Ata’nın huzuruna geldi. Öğretmenleri eşliğinde Atatürk Odası’na gelen Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine belediye personeli tarafından Atatürk Odası anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün yatağını ise öğrencilerin gelirken getirdiği çiçekler süslüyor.

EDİRNE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:07

YATSI 19:30

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