Aşçılık programı öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğrencilerine yönelik, ''Mutfaklarda Oluşabilecek Yaralanmalarda Uygulanacak İlk Yardım'' konulu eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminere Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu ve akademisyenler katılırken, Aşçılık Programı öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim kapsamında, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Zeynep Kızılcık Özkan tarafından, mutfakta karşılaşılabilecek olası kazalarda ne yapılması gerektiği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Arş. Gör. Dr. Zeynep Kızılcık Özkan sunumunda yaralanma, kanama ve yanıkların mutfakta çalışanların en çok karşılaştığı kazalar olduğunu belirterek bu tip kazalar karşısında neler yapılması gerektiğini paylaşarak, olası yaralanmaları önlemek için mutfakta alınması gereken bazı önlemler hakkında bilgi verdi.

Seminer sonunda, Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu tarafından, yaptığı katkılardan dolayı Arş. Gör. Dr. Zeynep Kızılcık Özkan'a teşekkür belgesi verildi.

EDİRNE 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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