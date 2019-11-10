Kapıkule’de sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı

Edirne’de Kapıkule yolu üzerinde meydana gelen kazada sıvı yakıt yüklü tanker alev alev yandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında otoban yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 BSF 34 plakalı sıvı yakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile tankerden akan sıvı yakıt bir anda alev aldı. Yoldan geçen başka bir tır sürücüsü tarafından olay anı cep telefonu ile görüntülenirken, tankerden akan yakıtın tarlalarda adeta bir alev kanalı gibi yandığı görüldü. Kaza sonrası çekici ve tanker hurdaya döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.