Atatürk’ü anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Atatürk, ebediyete intikal edişinin 81. yılında Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Törende minik öğrenci, Atatürk’ü anlatan şiirinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende saat 09.05'de sirenler çaldığı sırada vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Atatürk Kültür Merkezi'nde ise Gazi Turhan Bey Ortaokulu tarafından program düzenlendi. Programda 8. sınıf öğrencisi Nisa Gizem Uçar, Atatürk’ü anlatan oratoryo sırasında ezbere okuduğu şiirin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

EDİRNE 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:21

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