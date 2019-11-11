Edirne’den fidan dikme seferberliğine büyük destek

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikim kampanyası kapsamında, Edirne’de de yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Milli Ağaçlandırma Günü ‘11 milyon ağaç; bugün fidan, yarın nefes’ kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Edirne'de kampanya kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Kestanelik Kışlası Mevki'inde gerçekleştirilen programda, genç yaşlı kadın erkek yüzlerce kişi fidanlarını dikerek, kampanyaya destek oldu.

Orman Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında, 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada toplam 11 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Edirne’de de söz konusu kampanyaya büyük destek verildi. Başta Edirne Valisi Ekrem Canalp olmak üzere il protokolü, öğrenciler ile birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

EDİRNE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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