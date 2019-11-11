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Trakya'da 302 bin fidan toprakla buluşturuldu

DHA

ÜLKE genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 302 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Etkinlik kapsamında Edirne il genelinde 122 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Kestanelik Kışlası bölgesindeki etkinliğe Vali Ekrem Canalp, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, çocuk yaştan itibaren aşılanan ağaç sevgisi sayesinde Türkiye'nin orman varlığını artıran az sayıda ülkeler arasında olduğunu söyledi. Türkiye'de aynı günde 11 milyondan fazla fidanın dikilmesinin bir rekor olduğuna dikkat çeken Canalp, "Bu dünya rekoru nasıl kırıldı diye baktığımız zaman, şöyle bir meydana bakarsanız bunu göreceksiniz. Çocuklarımız burada, gençlerimiz, yaşlılarımız burada. Biz millet olarak ağaç sevgisini ilkokuldan itibaren ruhumuza, gönlümüze işliyoruz. İşte bu sevgiden dolayıdır ki Türkiye dünyadaki orman orman varlığını artıran az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor" diye konuştu.
KEŞAN'DA 45 BİN FİDAN 
Edirne'nin Keşan ilçesinde de 45 bin fidan toprakla buluşturuldu. Hersekzade Ahmet Paşa İmam Hatip Lisesi ve Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki etkinliğe Kaymakam Nuri Özder, Keşan 4'üncü Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Orman İşletme Müdürü Ertunç Can Polat, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğrenciler katıldı. Saatler 11.11'i gösterdiğinde okul için ayrılan 2 bin çam, lavanta, çınar, selvi, taflan ve mazı fidanı katılımcılar ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.
TEKİRDAĞ'DA 100 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU
Tekirdağ Yeniköy'deki fidan dikim törenine Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü İsmail İpek'in yaptığı duanın ardından konuşan Vali Yıldırım, "Tekirdağ'da her yıl ortalama 700 bin fidan dikiyoruz. Ülkemizin her bir yerinin yemyeşil bir cennet vatan olabilmesi için de, gayret sarf ediyoruz. Tekirdağ valisi olarak da bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, binlerce insan burada, öğrencilerimiz, STK'larımız, siyasilerimiz, bürokratlarımız ve vatandaşlarımız katılıyor. Ben bütün katılanlara teşekkür ediyorum. Bu bir farkındalıktır. Biz sadece fidanları toprakla buluşturup bırakmıyoruz. Bu fidanların Orman İşletme, Milli Parklar müdürlüklerimiz tarafından bakımlarını gayet güzel yapıyoruz. Ancak buradan vatandaşlarımızdan bir ricam var. Bu ortaya konulan emekler boşa çıkmamalı. Yani biz bu fidanları korumalıyız. Bu fidanların yanmaması ve kurumaması için hep birlikte elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bu konuda her birey kendisini bir orman görevlisi, bir vatan görevlisi olarak görmesi gerekiyor" dedi.
Öte yandan, Çorlu ilçesi Velimeşe Organize Sanayi bölgesine de 20 bin fidan dikildi. Kaymakam Cafer Sarılı, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Çorlu Aysel ve Abdullah Öğücü Ortaokulu öğrencisi Elif Naz Sarıduman, yanında getirdiği matara ile diktiği ağacı suladı. İlk kez ağaç diktiğini belirten Sarıduman, "Benim artık bir ağacım var. Çok mutluyum, ilk kez bir ağaç diktim" dedi.
KIRKLARELİ'DE 80 BİN FİDAN
Kırklareli'de il genelinde 14 ayrı roktada 80 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim etkinliğine Vali Osman Bilgin, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ise 12 bin fidan dikildi. Etkinliğe, Kaymakam Vekili Yasemin Çiğdem, 1'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, ilçe protokoli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğin sonunda, Babaeski Belediyesi katılımcılara pilav ve ayran ikramında bulundu.
 

EDİRNE

11 Kasım 2019 Pazartesi

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