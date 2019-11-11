Pencereden düşen 14 aylık Alparslan, ağır yaralandı

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EDİRNE'de, 2'nci katta bulunan apartman dairesinin açık bırakılan penceresinden düşen 14 aylık Alparslan Okçu, ağır yaralandı.

Olay, Keşan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki Belkoop Konutları'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında yaşayan Alparslan Okçu, annesinin yanında olmadığı sırada açık bırakılan pencereden düştü. Kafasını çarparak ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan Alparslan Okçu, daha sonra Tekirdağ'daki bir hastaneye sevk edildi. Küçük Alparslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, olay yerinde inceleme yaptı.



EDİRNE 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:22

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