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Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır

DHA

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, "Avrupa'nın sınırları, ne Boğaziçi'nde biter ne Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran'la Irak'la Suriye'yle olan sınırları, hem Avrupa'nın hem NATO'nun sınırlarıdır" dedi.
AB Başkanlığı tarafından yürütülen, İnterreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği programı kapsamında, Edirne'de çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, programın yeni dönemi olan 20212027'ye dair öneriler ve çalışmalar masaya yatırıldı. Kentte 2 gün boyunca devam edecek etkinliğin ilk gününde, programın 2014-2020 dönemi uygulamasından sorumlu Ortak İzleme Komitesi'nin olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural ile çok sayıda davetli katıldı. 
'İŞ BİRLİĞİNİN GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan ile Türkiye arasında 2004 yılından beri uygulanan ve devam eden sınır ötesi iş birliği programının önemine değindi. Kaymakcı, "Bu programa 2004'ten beri üyeyiz, şu an 20142020 dönemini uyguluyoruz. Bu dönemde 30 milyon avroluk bütçe söz konusu. Ülkemizden Edirne ve Kırklareli, Bulgaristan tarafından da 3 vilayetin sınır ötesi vilayetler arasında iş birliğini geliştirmesi, kalkınmadan turizme, sanayiden eğitime, her alanda iş birliğini artırmaları ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için AB tarafından başlatılan bir proje. Bu projeyi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı yürütüyor. Bugün 2021-2027 döneminde Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliğinin geleceğini tartışacağız. Kırklareli ve Edirne vilayetlerinin belediyelerinin ortaklaşa Bulgaristan tarafındaki şehirlerle yapmak istedikleri projeleri dinleyeceğiz ve önümüzdeki dönemle ilgili olarak bir programlama yapacağız" diye konuştu. 
'AVRUPA'NIN SINIRLARI GÜNDEYDOĞU SINIRLARIDIR'
Toplantının Edirne'de yapılmasının önemine vurgu yapan Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa'nın sınırlarının Güneydoğu'ya kadar uzandığının altını çizdi. Kaymakcı, "Biliyorsunuz biz her zaman şunu söylüyoruz; Avrupa'nın sınırları ne Boğaziçi'nde biter ne Türkiye ile Yunanistan ve Bulgaristan arasındadır. Avrupa'nın sınırları, Türkiye'nin Güneydoğu sınırlarıdır. Türkiye'nin İran'la Irak'la Suriye'yle olan sınırları hem Avrupa'nın hem NATO'nun sınırlarıdır. Dolayısıyla biz bugün sınır ötesi iş birliği olarak gördüğümüz bu programı aslında gelecekte AB'ye üye olacak Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerinin, üniversitelerinin, sivil toplum kuruluşlarının kendi aralarında gerçekleştireceği bir program olarak değerlendiriyoruz" dedi. 
'AB İLE ÜYELİK SÜRECİNE TÜM YEREL YÖNETİMLER DAHİL OLMALI'
Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yerel yönetimlerin önemli olduğunun da altını çizen Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Tabi biz AB ile ilişkilerimizde yerel yönetimlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Artık AB'de kararların büyük bir kısmı yerel yönetimler tarafından alınıyor. Dolayısıyla tüm yerel yönetimlerimizin, Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'nin AB üyelik sürecine dahil olmalarını önemsiyoruz ve bu süreçlerde daha fazla yerel yönetimin, STK'nın yer almasını arzu ediyoruz" dedi.
Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova ise sınır ötesi iş birliği programının yıllar geçtikçe daha faydalı olduğunu belirtti.  
Açılış oturumunun devamında, ikinci çağrı kapsamında, proje yürüten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan yararlanıcılara yönelik proje uygulama eğitimi verildi.

EDİRNE

12 Kasım 2019 Salı

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