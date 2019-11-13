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Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde gece geç saatlerde yüksek sesle, çevredekileri rahatsız ederek müzik dinleten alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü ehliyetini kaptırdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde gece geç saatlerde yüksek sesle, çevredekileri rahatsız ederek müzik dinleten alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.
Yeni Mahalle, Atakent Sitesi civarında gece saatlerinde bir araçtan gelen yüksek sesli müzik vatandaşlarda tepkiye neden oldu. Mahalle sokaklarında yankılanan ses, çevre sakinlerini yataklarından kaldırdı. Durumdan rahatsız olan halk durumu polise ihbar etmesi üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracı söz konusu mevkide aynı şekilde yakaladı.
Sürücü S.Ş. üzerinde yapılan alkol kontrolünde 0.68 promil de alkollü olduğu tespit edilirken, bin 2 TL alkollü araç kullanmaktan ve 108 TL de yüksek sesle çevreye zarar vermekten toplamda bin 110 TL para cezası uygulandı

EDİRNE

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:27
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