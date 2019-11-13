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“Şiddetin her türlüsüne hayır” diyerek, yüzlerce balon gökyüzüne salındı

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde toplumun her yerinde görülen ve görülmesi muhtemel şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte, öğrenciler dilek ağacı dallarına şiddetin bir an önce bitmesi için dileklerini yazdı.

“Şiddetin her türlüsüne hayır” diyerek, yüzlerce balon gökyüzüne salındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde toplumun her yerinde görülen ve görülmesi muhtemel şiddete dikkat çekmek amacıyla yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte, öğrenciler dilek ağacı dallarına şiddetin bir an önce bitmesi için dileklerini yazdı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Keşan Pazaryeri Kompleksi’nde “Şiddetin Her Türlüsü ile Mücadele” konulu etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, STK temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Tören alanına yaşadıkları şiddetin ardından hayatlarını kaybeden kadınların isimleri verilen temsili sokak levhaları yerleştirildi.
Motosikletli Yunus Timleri’nin tören alanına “Nefsine Hükmet, Şiddeti Terket” yazılı pankartlar ve Türk bayrakları ile girişinin ardında başlayan törende, çocuklara üzerilerinde “Şiddetsiz Yeryüzü” yazılı beyaz balonlar dağıtıldı. Aynı zamanda öğrenciler şiddetin bitmesi hakkındaki temennilerini hakkında yazdıkları notlarını dilek ağacının dallarına astı.
Törende konuşan Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polis Memuru Umut Cem, şiddeti önlemek adına emniyet teşkilatının ‘önleyici hizmetler’ adı altında hizmet verdiğini belirterek, “Şiddetin her türlüsüne karşı çıktığımızı belirtmek isteriz. Çünkü şiddetin hiçbir şekilde çözüm olmadığı ve şiddet mağduru insanların hayatlarının karardığı, gelecekte şiddete maruz kalıp, şiddet uyguladığı bilinmektedir. Gerek aile içi, gerekse sporda, her türlü fiziksel ve sözlü şiddete karşı olduğumuzu belirtir, şiddetsiz bir gelecek için genç arkadaşlarımızdan temennimiz eğitim hayatlarında ve yaşamlarında şiddeti çıkartıp, şiddetsiz bir gelecek için ebeveynleriyle birlikte ortak çalışmalarımıza katkı sunmalarıdır” dedi.
Cem’in ardından söz alan Spor Eğitim Uzmanı Eray Erel, her an şiddete maruz kalınma ihtimalinin var olduğunu hatırlatarak, “Bugün burada; ‘Genç kadının yardım çığlığı’, ‘Hastanede sıra yok deyince darp edildi’ ‘Derbi maçı kavgaya deyince darp edildi’ gibi çok alıştığımız ve alışmamızın sonucunda zaman zaman maalesef yokmuş gibi davrandığımız şiddet olgusunun var olduğunu ve can yaktığını haykırmak için toplandık. Şiddet konusunda yapılan birçok çalışma ve araştırmalar, dikkat çekici bir veriyi ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmalardan biri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesinin 2014 yılında ortaklaşa yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda aynı veri göze çarpmıştır.
Bu veri; bugünün şiddet uygulayanlarının önemli bir çoğunluğu dünün şiddet mağdurlarıdır. Bunun en önemli sebep, mağdurun bir süre sonra bütün ilişkilerini şiddet üzerinden kurması olarak ortaya konulmuştur.
Şiddet mağduru kişiler ilk etapta utanma duygusuyla hareket edipi maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddeti gizlemeye çalışıyor, gizlenen acı ve travmalar kişiliğin oluşumu üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Bu bilgilerden yola çıkarak şiddetin şiddeti doğurduğunu söyleyebilir, sorunumuzu ve çözümümüzü şu şekilde ortaya koyabiliriz; Saygı değer konuklar, sorunumuz; maalesef şiddet var! Her yerde ve her zaman gerçekleşebilir. Evde, dolmuşta, sahada, sokakta, hastanede, iş yerinde, gece, gündüz, akşam üzeri. Bizler ‘2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Günü’ ve ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nden ilham alarak, şiddet yokmuş gibi davranmayıp, şiddetin her türlüsüne, her yerde ve her zamanda karşı durabilmenin, sessiz kalanları cesaretlendirebilmenin, çığlık atıp yardım isteyebilmelerinin kıvılcımını yakmayı hedefledik” dedi.
Cem’ den sonra söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu‘da şunları söyledi. ”Bu maalesef gündemimizden düşmüyor. Şiddet, bireyin ruhsal ve bedensel bütünlüğüne zarar veren bir halk sağlığı sorunudur. Fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü ve ekonomik türü ne olursa olsun bu ortak sorun yalnız özel alanlarda değil, maalesef toplumsal ve kamusal alanlarda da yaşanıyor. Bu sorununun yaygınlığının farkında olarak gerek ülkemizde, gerekse dünyada kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör ve medya kuruluşları gibi toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu ortak bir mücadele yürütmekte kararlı olmalıyız.”
Törenin sonunda öğrenciler ve katılımcılar, şiddetin olmadığı bir dünya dileyerek ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktılar.

EDİRNE

13 Kasım 2019 Çarşamba

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