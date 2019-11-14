İkiz plakayla servis minibüsçülüğüne 8 bin 960 lira ceza

EDİRNE'de, polis tarafından biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığı belirlenen Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları denetimde aynı plakaları taşıyan 2 servis minibüsünü durdurdu. Yapılan incelemede, araçların sahibi Y.G.'nin biri trafikten çekili olan 2 minibüse ikiz plaka takarak, bir tekstil firmasının işçilerini taşıdığını belirledi. Üzerine ikiz plaka takıldığı ve trafikten çekili olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. Araçların sahibi Y.G.'ye 8 bin 960 lira ceza kesilirken, hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem başlatıldı.



EDİRNE 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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