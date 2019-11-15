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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lının tampon bölgede bekleyişi sürüyor

DHA

TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), 2 ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi, 5'inci günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Bassam'ın ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE'nin Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda yakalayarak, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam'ın (39), 2 ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi, 5'inci günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Bassam'ın ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında yakalanan DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis Bassam, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Ürdün uyruklu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan DEAŞ'lı terörist, Yunanistan'a gitmek istediğini bildirmesi üzerine, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a sınır dışı edildi. Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler ise teröristi kabul etmeyerek, yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği Muhammad Darwis Bassam, iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. DEAŞ'lı terörist, ilk günün akşam saatlerinde Yunanistan'a giriş yapmak için ikinci kez Kastanies Sınır Kapısı'na gitti. Yunan görevliler bu kez de teröristin elinde bulunan seyahat belgesine, 'ülkeye giremez damgası' vurdu, ardından da geri gönderdi.
Tampon bölgede 4'üncü gecesini geçiren DEAŞ'lı terörist, bekleyişinin 5'nci gününde. Geceleri, alındığı bir araçta geçiren teröristin yiyecek ihtiyacı da Pazarkule'deki görevliler tarafından sağlanıyor.
İçişleri Bakanlığı dün tampon bölgedeki teröristin ABD tarafından kabul edileceğini ve bu ülkeye göndereceğini açıklamıştı. DEAŞ'lının tampon bölgedeki bekleyişi sürüyor.

EDİRNE

15 Kasım 2019 Cuma

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