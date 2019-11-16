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Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan’ın tek isteği var: “Ölmek istemiyorum”

İHA

Edirne'de yaşayan 34 yaşındaki Gülcan Geçmiş, "Eminim ki bir gün beklediğim haber gelecek. Daha çok gencim hayatımı kaybetmek istemiyorum" diyerek, vatandaşlara organ nakli konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan’ın tek isteği var: “Ölmek istemiyorum”

Edirne’de yaşayan 34 yaşındaki Gülcan Geçmiş, “Eminim ki bir gün beklediğim haber gelecek. Daha çok gencim hayatımı kaybetmek istemiyorum” diyerek, vatandaşlara organ nakli konusunda duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Edirne’nin Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan kronik karaciğer rahatsızlığı bulunan Gülcan Geçmiş, yaşaması için çok acil karaciğer nakline ihtiyacının olduğunu belirterek, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.
Gönüllü birkaç vatandaşın nakil olmayı kabul ettiğini ancak sağlık nedenleriyle nakil işlemlerinin gerçekleştirilemediğini gözyaşları içinde anlatan Geçmiş, iki gün önce nakil için bir donörün bulunduğunu ancak o kişide de sağlık sorunları olduğunu öğrenince yıkıldığını ifade etti.

“Böyle bir hastalığa yakalanabileceğimi hiç düşünmedim”
Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan genç kadın Geçmiş, milyonlarca hastanın can beklediğini söyledi. Hastalıkların her an olabileceğini vurgulayan Geçmiş, kendisinin böyle bir hastalığa yakalanacağını hiç düşünmediğini ancak yakalandığını açıkladı.

“Daha çok gencim, yaşamak istiyorum”
"Daha çok gencim hayata tutunmak, yaşamak ve direnmek istiyorum" diyen Geçmiş, "Hayatımı kaybetmek istemiyorum" dedi.
Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Geçmiş, “Organlarınızı bağışlamazsanız toprak olacak. Eğer bağışlarsanız birine can olacak. Herkes ev araba iş istiyor ben şu an sadece sağlığımı istiyorum” dedi.

EDİRNE

16 Kasım 2019 Cumartesi

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