Otogarda 'pes' dedirten hırsızlık

İSTANBUL Esenler Otogarı'nda, bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lirayı çalan hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırları, görenlere 'pes' dedirtti. Şüphelinin muavin gibi davranarak, gelen müşterilere bilet satmaya çalıştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Otogarı´nda önceki gün sabaha karşı meydana geldi. Kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi, Edirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan´ın yazıhanesine gelerek otobüs beklediğini söyledi. Görevlinin otobüs kontrolü için çıktığı anlarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden şüpheli, 11 bin lirayı çalıp, kayıplara karıştı.

Olay, otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Şüphelinin, hırsızlık sırasında gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığının görülürken, rahat tavırları 'pes' dedirtti. Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere 'muavin' diye tanıttığını ifade etti. Altunhan, "Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle, çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmış" dedi.

'BÖYLESİNE PES DİYORUM'

Olayla ilgili güvenlik görüntülerini izlediklerinde ise çok şaşırdıklarını dile getiren Altunhan, şahsın kendini görevli gibi tanıtıp bilet bile satmaya kalktığını belirtti. Altunhan, "Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır" diye konuştu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



EDİRNE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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