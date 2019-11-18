Otogarda 'pes' dedirten hırsızlık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otogarda 'pes' dedirten hırsızlık

DHA

İSTANBUL Esenler Otogarı'nda, bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lirayı çalan hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırları, görenlere 'pes' dedirtti. Şüphelinin muavin gibi davranarak, gelen müşterilere bilet satmaya çalıştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Esenler Otogarı'nda, bir otobüs firmasının yazıhanesinden 11 bin lirayı çalan hırsızın güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırları, görenlere 'pes' dedirtti. Şüphelinin muavin gibi davranarak, gelen müşterilere bilet satmaya çalıştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenler Otogarı´nda önceki gün sabaha karşı meydana geldi. Kendisini muavin olarak tanıtan bir kişi, Edirneli otobüs firması sahibi Mustafa Altunhan´ın yazıhanesine gelerek otobüs beklediğini söyledi. Görevlinin otobüs kontrolü için çıktığı anlarda sık sık bilet satışı yapılan bankoya giden ve çekmecedeki paraları kontrol eden şüpheli, 11 bin lirayı çalıp, kayıplara karıştı.
Olay, otobüs firmasının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Şüphelinin, hırsızlık sırasında gelen müşterilere kendini görevli gibi tanıtıp bilet satmaya da çalıştığının görülürken, rahat tavırları 'pes' dedirtti. Görüntüleri kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran firma sahibi Mustafa Altunhan, şüphelinin kendini görevlilere 'muavin' diye tanıttığını ifade etti. Altunhan, "Yazıhanedeki arkadaşımıza kendini muavin diye tanıtmış bu kişi. Birkaç saat otobüs bekliyor süsü vermiş kendine. Böylelikle, çalışan arkadaşımızın da otobüs kontrolü için gittiği sıralarda sürekli çekmecedeki paraları kontrol edebilme şansı yakalamış. En son görevli arkadaşımız Ankara arabasını çıkartmaya gittiği sırada da paraları alıp kaçmış" dedi.
'BÖYLESİNE PES DİYORUM'
Olayla ilgili güvenlik görüntülerini izlediklerinde ise çok şaşırdıklarını dile getiren Altunhan, şahsın kendini görevli gibi tanıtıp bilet bile satmaya kalktığını belirtti. Altunhan, "Böyle bir hırsızlık hiçbir yerde olmamıştır herhalde. Hırsız yazıhanemizde bilet bile satmaya kalkıyor. Sabahın 4 buçuğunda geliyor ve hırsızlık yapıyor. Böylesine pes diyorum, başka hiçbir yerde görülmemiştir. Ama inanıyorum ki polisimiz bu kişiyi yakalayacaktır" diye konuştu.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

EDİRNE

18 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ata mirası yerli ve milli tohumlar, toprakla buluştu Edirne’de ‘Yerli tohum ekim şenliği’ yapıldı
YEREL HABERLER Ata mirası yerli ve milli tohumlar, toprakla ...
Yunanistan'dan 30 göçmenin Türkiye'ye itildiği iddiası
YEREL HABERLER Yunanistan'dan 30 göçmenin Türkiye'ye itildiği ...
Pazarda fiyatlar uygun; ancak kuraklık üreticivi tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Pazarda fiyatlar uygun; ancak kuraklık üreticivi ...
Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez'de 34 kaçak göçmen yakalandı
Keşan'da 28 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Keşan'da 28 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 11 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de düğünde başlayan kavga kanlı bitti: 11 ...
Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de kahvehaneye silahlı saldırı: 11 yaralı
Edirne ve Yambol AB projesi işbirliği
YEREL HABERLER Edirne ve Yambol AB projesi işbirliği
73'lük gezgin İngiltere'den Nepal'e yürüyor
YEREL HABERLER 73'lük gezgin İngiltere'den Nepal'e yürüyor
Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan’ın tek isteği var: “Ölmek istemiyorum”
YEREL HABERLER Karaciğer nakli bekleyen genç Gülcan’ın tek isteği ...
Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı
Prof. Dr. Kılıç: İnsanlar yalnızlıktan, dini inançların zayıflığından intihar ediyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kılıç: İnsanlar yalnızlıktan, dini ...
Trende 24 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Trende 24 kaçak göçmen yakalandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X