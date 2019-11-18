Sınırda 3 DHKP-C şüphelisi yakalandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 DHKP-C şüphelisi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde durumundan şüphelendikleri E.B. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi ve sürücüsü E.B., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında, DHKP-C terör örgütü propagandası yapmaktan dosyaları olan H.Y., K.G. ve A.C.K. oldukları belirlendi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.



EDİRNE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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