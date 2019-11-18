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Keşan’da taklit bandrollü içki operasyonu

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda

Keşan’da taklit bandrollü içki operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Grup Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda
30 şişe taklit bandrollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Grup Amirliği tarafından gümrük kaçağı ve sahte içki satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmeye hazır 15 şişe taklit bandrollü içki ile yakalanan A.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ç. isimli şahsın ev ve iş yerine de operasyon düzenlendi. Bahse konu mekanlarda yapılan aramalarda 15 şişe taklit bandrollü içki, 4 adet taklit bandrol etiketi ve tekrar kullanılmak üzere biriktirilen 38 boş içki şişesi ele geçilerek el konuldu. 2 zanlı hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

EDİRNE

18 Kasım 2019 Pazartesi

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  • GÜNEŞ 07:59
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