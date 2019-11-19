Trakya Üniversitesinden Ukrayna'da tarıma yön verecek kongre

Trakya Üniversitesi tarafından ‘1. Dünya Yağlı Tohumlar Kongresi’, Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlendi.

Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen “1. Dünya Yağlı Tohumlar Kongresi”; Türkiye Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD), Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), Yağ Bilimi ve Teknolojisi Derneği (YABİTED), Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (TSÜAB), Bitki Islahçıları Birliği (BİSAB) ve Yağlı Tohumlar Kırma Sanayicileri Derneği gibi ilgili kuruluşlar bizzat katılımı ve destekleriyle, Ukrayna’nın Lviv kentinde yapıldı.

Dünyanın 20 farklı ülkesinden 100 civarında katılımcıyla gerçekleşen kongreye, Tarım Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, MÜMSAD Başkanı Metin Yurdagül, YABİTED Başkanı Prof. Dr. Aziz Tekin, Yağlı Tohumlar Kırma Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Erk, TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Gencer, Trakya Birlik Genel Müdür yardımcıları Mesut Atar ve Uğur Göçmez katıldı.

Bitkisel yağ ve tohum sektörünün, Ukrayna Lviv'de buluştuğu kongrede dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar ve davetli konuşmacılar, gerek sunu gerekse poster olarak çalışmalarını paylaştı.

Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı, Dünya Ayçiçeği Derneği Eski Başkanı, FAO Ayçiçeği Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi Bitki Islah Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya kongre ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu uluslararası kongre dünyada yağlı tohum üreticileri, ticaret, endüstri, teknoloji ve pazarlama sektörlerinin bir araya geleceği öncü bir uluslararası toplantı oldu. Bu önemli kongre, üniversitemiz organizasyonu ve ilgili kuruluşların desteğiyle ilerleyen yıllarda da devam edecek” dedi.

Kongre, dünyada yağlı tohum üretimi üzerine genel bir oturum ile başladıktan sonra yağlı tohumlarda ve bitkisel yağlarda dünya, bölgesel ve ülkesel piyasalar, ekonomi ve ticaretini düzenleyen politikalar ve düzenlemeler hakkında genel oturumlar ile devam etti. Kongrede daha az kağıt ve plastik kullanılarak, çevreyi koruyacak önlemleri içeren yeşil bir kongre formatında eposterler sunuldu ve kongre kitabı da eözet kitap olarak yayınlandı.

Katılımcılar kongrede yağlı tohum ve bitkisel yağ üreticileri ile ticaretinde çalışanlar, akademisyenler ve sanayiciler gerek oturumlarda ve toplantı aralarında gerekse sponsorların açtığı stantlarda bir araya gelerek, dünyada yağlı tohumların son durumu, geliştirilen son teknolojiler ve uygulanan politikalar gibi konuların öğrenilmesi, yeni bağlantıların kurulması, ticari ve teknik işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni ağlar oluşturma imkanları konusunda geniş fırsatlara sahip oldu.

EDİRNE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:30

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