Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan, Türkmenistan uyruklu FETÖ şüphelisi K.İ.M., mahkemece tutuklandı.

Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyündeki Şehit Astsubay Önder Yağmur Piyade Hudut Karakolu ekipleri, devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 kişiyi, askeri yasak bölge içerisinde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kaydı bulunan Türkmenistan uyruklu K.İ.M. olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.İ.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:31

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