Karakol taşınınca onu da götürdüler Karakolun maskotu haline gelen sokak köpeği ekip otosuyla yeni karakola götürüldü

Edirne'de karakol binasının taşınmasının ardından polisler, besledikleri sokak köpeğini de bırakmayarak yanlarında götürdü.

Dilaverbey Mahallesi'ndeki Selimiye Polis Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu Umurbey Mahallesi'ndeki yeni yerine taşındı. Taşınma işlemi sırasında eski karakol binasından malzeme almaya gelen polis ekipleri, aylardır karakol önünde besledikleri ve sevdikleri sokak köpeğini karakol önünde üzgün bir şekilde yatarken gördü. Polis ekipleri, karakolun maskotu haline gelen köpeği dayanamayıp ekip otosuna bindirerek yeni karakol binası bahçesine götürdü. Sevimli hayvanın gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı ve bundan sonra kendisi istediği sürece karakol bahçesinde polisler ile birlikte kalacağı belirtildi. Polislerin köpeğe şefkati ve merhameti görenlerin de takdirini topladı.

EDİRNE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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