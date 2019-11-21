Polisin hayvan sevgisi

EDİRNE'de Selimiye Polis Merkezi, iki gün önce yeni adresine taşındı. Kontrol amacıyla eski merkezlerine giden polisler, besledikleri ve adını 'Atiye' koydukları sokak köpeğinin kendilerine gösterdiği sevgiye dayanamayıp ekip aracına alarak, taşındıkları yeni polis merkezine götürdü.

Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan Selimiye Polis Merkezi, 2 gün önce alınan kararla Umurbey Mahallesi'nde bulunan eski Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Polis Merkezi binasına taşındı. Taşınmanın ardından kontrol amaçlı eski polis merkezine gelen polisler, bina önünde besledikleri ve adını 'Atiye' koydukları sokak köpeğinin kendilerine doğru koşup sevgisini göstererek, yanlarından ayrılmamasına çok şaşırdı. Köpeği bir süre sevmelerinin ardından ekip arabasına binerek merkezden ayrılmak isteyen polisler, Atiye'nin, aracın arkasından havlayarak takip ettiğini ve kendilerini bırakmak istemediğini fark etti. Bu duruma üzülen polisler, köpeği araçlarına alarak Umurbey Mahallesi'nde yeni taşındıkları polis merkezine götürdü. Yeni polis merkezine getirilen Atiye, bahçede kendisini besleyen polislerle birlikte yaşamaya başladı. Polis merkezinin maskotu olan sokak köpeği, polisler tarafından veterinere götürüldü. Aşıları yapılan köpeğe, barınması için kulübe sipariş edildiği öğrenildi.

Öte yandan Dilaverbey Mahalle sakinleri, taşınan eski polis merkezinde kalan köpeğin sürekli ağladığını ve bölgeden hiç ayrılmadığını ifade etti.



EDİRNE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:32

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