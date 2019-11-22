13 yaşındaki çocuğa uyuşturucu kullandırdığı iddiasıyla tutuklandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Celil Şıkcan, S.G. (13) isimli çocuğa zorla uyuşturucu kullandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şıkcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Keşan'a bağlı Yenimescit Mahallesi'ndeki Kayalıdere Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda baygın bulunan S.G. adlı çocuk, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Uyuşturucu madde aldığı belirlenen S.G., polise verdiği ifadede, Celil Şıkcan'ın, kendisine zorla bonzai kullandırdığını ardından da fenalaştığını söyledi. Bunun üzerine Şıkcan, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şıkcan'ın, 'hırsızlık' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celil Şıkcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

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