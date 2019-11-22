Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden “Üj/Bej (3/5)” resim ve baskıresim sergisi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kültür ve sanat çalışmaları kapsamında yeni bir etkinliğe daha imza attı. Trakya Üniversitesi ile Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi iş birliğinde çalıştay, sergi ve konferanslardan oluşan “Üj/Bej (3/5)” etkinlikleri düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen “Üj/Bej (3/5) Resim ve Baskı Resim Sergisi” açılışı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Melihat Tüzün, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin katılımıyla Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Sergi Salonu'nda yapıldı.

Sergide, Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi’nden Prof. Valeri Chakalov, Doç. Dr. Svetazar Chilingirov ve Doç. Dr. Rostislava Todorova’ın farklı tekniklerde ortaya koydukları 15 eser sergilendi. Üç hocanın beşer eserinden oluşan resim ve baskıresim sergisi sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün “Birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan fakültemizde, Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi’nden değerli akademisyenlerimizin katkıları ile gerçekleştirilen resim ve baskıresim sergisini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sergide üç hocamızın beşer tane eseri olduğu için serginin adını Trakya dili ile nitelendirerek ‘Üj/Bej (3/5)’ olarak koyduk. Alanında çok önemli isimler olan hocalarımızın eserlerinden oluşan sergiyi sanatseverlerimizin büyük bir keyifle gezeceklerini düşünüyorum. Bundan sonra da iki üniversite arasında öğrencilerimizin de dahil olduğu önemli iş birlikleri ve projeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesi’nden Prof. Valeri Chakalov yaptığı konuşmada, “Bu yıl içerisinde ikinci kez üniversitenizi ziyaret ediyoruz ve bu denli sıcak karşılama bizi çok mutlu etti. Zannediyorum tekrar tekrar geleceğiz ve birlikte güzel çalışmalar ortaya koyacağız. Elbette ki bunun sebebi sanata hepimizin aynı yönde bakmasından kaynaklanıyor. Sanat aracılığıyla dünyaya bakıyoruz aslında. Göstermiş olduğunuz iş birliğinden ve misafirperverliğinizden dolayı öncelikle Dekan Prof. Melihat Tüzün’e ve tüm emeği geçenlere teşekkürler ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Melihat Tüzün, Prof. Valeri Chakalov, Doç. Dr. Svetazar Chilingirov ve Doç. Dr. Rostislava Todorova’ya teşekkür belgelerini takdim etti.

EDİRNE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:33

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