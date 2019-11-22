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Dört yıldır uzattığı saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı

İHA

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dört yıldır uzattığı saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı

Trakya Üniversitesi öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Bolcaana Yemekhanesi önünde buluşarak stant açtı ve dileklerini yazdıkları balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte öğrenciler maske takarak, lösemili çocuklara “yanınızdayız” mesajı verdi.

Saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı
Etkinlikte, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Mehmet Dinç, dört yıldır uzattığı saçlarını kestirerek “Saçım Saçın Olsun” kampanyası kapsamında lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı. Mehmet Dinç yaptığı açıklamada, “Böyle bir etkinliğin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Dört yıldır emek vererek uzattığım saçlarımı kestirerek bağışladım. Böyle anlamlı bir işte kullanılacağı için mutluyum” dedi.
Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Öğrencilerimizi böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum. Biz Trakya Üniversitesi olarak böyle etkinlikler yapan öğrencilerimizin ve Lösemili kardeşlerimizin her zaman yanındayız” dedi.
Etkinlik, iyi dilek yazılı balonların gökyüzüne bırakılması ile son buldu.

EDİRNE

22 Kasım 2019 Cuma

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