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TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler üyeleri Ankara’da

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler üyeleri Ankara’da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
TOBB İkiz Kuleler'de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile düzenlenen toplantıya TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan da katılım sağladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğu yaptığı konuşmada, 81 ilden gelen kadın girişimcilerden kendi şehirlerindeki genç kızlara rol model olmalarını ve onları girişimciliğe teşvik etmelerini istedi. Zenginleşmek ve istihdam sorununu çözmek için girişimci sayısını artırmak gerektiğine vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Kadın ve erkek bir kuşun iki kanadı gibidir. Tek kanatla uçulmaz. Dünya kadın girişimcileri sıralamasında ilk 20 ülke arasında biz de olmalıyız. Kendi başarı hikayenizi anlatın ve genç kızlarımıza umut olun. Onları girişimci olmaya yönlendirin” dedi.
Bakan Pekcan’ın kendi camiaları içerisinden çıkan önemli bir değer olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, özellikle kadın girişimciliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması konusundaki çabaları için Bakan Ruhsar Pekcan’a teşekkür etti.
Program konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sunumu, Kredi Garanti Fonu sunumu, kadın ve genç girişimciler hakkında sunum, EBRD sunumu ve Kalkınma Ajansları Destekleri hakkında sunumlar ile devam etti. Toplantı akışına paralel olarak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay’ın katılımı ile Zeynep Erkunt Armağan başkanlığında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu başkan yardımcıları seçimi gerçekleşti ve yeni dönem çalışmaları planlandı.

EDİRNE

22 Kasım 2019 Cuma

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