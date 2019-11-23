Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor

DHA

EDİRNE´de 2´nci Mahmut zamanında yaptırılan zaman içerisinde yaşanan savaşlarda yıkıldığı öne sürülen Mahmudiye Camii´nin toprak altında kalan kalıntıları, hükümlüler tarafından yapılan kazı çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

EDİRNE´de 2´nci Mahmut zamanında yaptırılan zaman içerisinde yaşanan savaşlarda yıkıldığı öne sürülen Mahmudiye Camii´nin toprak altında kalan kalıntıları, hükümlüler tarafından yapılan kazı çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılıyor.
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu sınırları içerisinde bulunan, 1827 yılında 2´nci Mahmut döneminde yaptırılmasının ardından zaman içerisinde yaşanan savaşlarda yıkılan Mahmudiye Camii´nin toprak altında kalan kalıntılarının gün yüzüne çıkarılmasında, Türkiye´de ilk kez başlatılan programla hükümlüler görev yapıyor. Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü´ne ait restorasyon iş kolunun yürüttüğü kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, amaçlarının hem yükümlülere meslek öğreterek tahliyeleri sonrasında hayata kazandırmak, hem de ecdat yadigarı eserleri geleceğe aktarmak olduğunu söyledi.
Caminin araştırma kazısında, İş Yurdu Müdürlüğü'nün restorasyon uygulamalı iş kolunda görevlendirdiği hükümlülerin çalıştığını ifade eden Karabacak, şöyle konuştu:
"Bu iş yurdu faaliyetimiz şu aşamada Türkiye´de ilk ve tek. Faaliyetimiz 2019 Mayıs ayında İş Yurtları Daire Başkanlığımızın onayıyla başladı. Bu tarihi yapıları öncelikle korumak, gelecek nesillere aktarmak ve geleceğe devretmekti birinci niyetimiz. Bunu yaparken de iş yurtlarımızın bu güzel meslek edindirme faaliyeti kapsamına bunu almış olduk. Burada gördüğünüz gibi hükümlülerimiz araştırma kazısında görev almaktalar. Kendilerine Milli Eğitim Bakanlığımızın Yaygın Eğitim Kurumu olan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde restorasyon konusunda eğitim verilmekte. Bu eğitim sonucunda eğitimlerini belgelendireceğiz. Tahliyelerinden sonra kendileri bu alanda, yani restorasyon alanında görev alabilecekler. Bunu bir meslek ve sanat olarak yürütebilecekler. Temel amacımız bu"
'CAMİYİ İHYA ETMEK İSTİYORUZ'
Asıl hedeflerinin tarihi yapıyı ihya etmek olduğunu söyleyen Karabacak, "Biz aslında böyle bir caminin varlığından dahi haberdar değildik. Bunu araştırdığımızda 1827 yılında 2´nci Mahmut döneminde yaptırıldığını, kışlanın bir yapısı olduğunu öğrendik. Nasıl yaparız araştırmalarına girdiğimizde araştırma kazısı işine girdik. Nihai hedefimiz mümkünse ihya etmek. Anıtlar Kurulu derse ki; `Burayı ihya edebilirsiniz´, biz de onların kararı doğrultusunda ihyaya başlayacağız. İhya olmazsa da bu haliyle muhafaza edip, koruyup Açık Ceza İnfaz Kurumu kapsamına aldığımız için, görmek isteyen vatandaşlarımızın da ileride ziyaretine açabilmek" diye konuştu.
'BUNDAN SONRA DA KAZI FAALİYETLERİNE DESTEK OLACAĞIZ'
Edirne´de halen devam eden 2 cami restorasyonunda daha hükümlülerin çalıştığını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Karabacak, "Restorasyona ilk bu alanda başladık. Bununla birlikte süreç içerisinde Yeni Saray, yani Saray-ı Cedid kazısında 1 ay kadar 10´un üzerinde hükümlümüz görev aldı. Oradaki kazı faaliyetlerine destek oldular. Orada ciddi bir ivme kazandırdılar kazı faaliyetlerine. Buradan sonrası için de yapılacak kazı faaliyetlerine bundan sonra da destek olacağız. Hali hazırda restorasyonu sürmekte olan Kadı Bedrettin Cami ve Süleyman Paşa Camii´nde de 5´er hükümlümüz restorasyon faaliyetlerine destek olmaktalar. Orada `işbaşı eğitim´ dediğimiz, orada çalışan bu işin ustalarının emri altında mesleği öğrenmekteler. Onların orada aldığı faaliyetleri, biz burada kendi yapılarımızda da tecrübe edip daha da profesyonelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

EDİRNE

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Skandal dolandırıcılık kamerada
YEREL HABERLER Skandal dolandırıcılık kamerada
2. Mahmut döneminde yapılmıştı, mahkumlar ortaya çıkardı Edirne’de kayıp cami ‘Mahmudiye’nin araştırma kazısı, hükümlüler tarafından yapıldı
YEREL HABERLER 2. Mahmut döneminde yapılmıştı, mahkumlar ortaya ...
Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı
TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler üyeleri Ankara’da
YEREL HABERLER TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler üyeleri Ankara’da
Dört yıldır uzattığı saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı
YEREL HABERLER Dört yıldır uzattığı saçlarını lösemili çocuklar için ...
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden “Üj/Bej (3/5)” resim ve baskıresim sergisi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden ...
13 yaşındaki çocuğa uyuşturucu kullandırdığı iddiasıyla tutuklandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuğa uyuşturucu kullandırdığı ...
Yunan polisinin darbettiği genç kıza Türkiye sahip çıktı
YEREL HABERLER Yunan polisinin darbettiği genç kıza Türkiye sahip ...
13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi
YEREL HABERLER 13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu madde içirdi
Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 2 yaralı
45 yıl sonra gelen ‘vefa’ Kıbrıs gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen madalyaları tevcih edildi Kıbrıs gazileri: “Barış Pınar Harekâtı’na da çağırsalar tereddüt etmeden katılırız”
YEREL HABERLER 45 yıl sonra gelen ‘vefa’ Kıbrıs gazilerine Kuzey ...
Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 8 yaralı
İş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldü
YEREL HABERLER İş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldü
Polisin hayvan sevgisi
YEREL HABERLER Polisin hayvan sevgisi
Karakol taşınınca onu da götürdüler Karakolun maskotu haline gelen sokak köpeği ekip otosuyla yeni karakola götürüldü
YEREL HABERLER Karakol taşınınca onu da götürdüler Karakolun maskotu ...
Otomobil merdiven trabzanlarını kırıp marketin camına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil merdiven trabzanlarını kırıp marketin camına ...
Köylere Hizmet Götürme Birliğinden vatandaşı memnun eden uygulama
YEREL HABERLER Köylere Hizmet Götürme Birliğinden vatandaşı memnun ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X