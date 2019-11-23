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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Patronlarının makineleri alıp, maaşlarını vermeden kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldular

DHA

- DİRNE'de, Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 130 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya, dün mesai bitiminde tüm malzemeleri ve makineleri, TIR'lara yükleyip kaçtı. Sabah geldikleri fabrikayı bomboş bulan işçiler, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını söyleyerek, patronlarından şikayetçi oldu.
Havsa karayolu üzerinde bulunan ve 3 yıldır faailiyet gösteren tekstil fabrikasının Azeri uyruklu sahibi S.K., iddiaya göre dün işçilerine, pazartesi gününe kadar izin verip, tatil yapmalarını söyledi. İşçilere alacaklı oldukları maaşlarının da akşam hesaplarına geçeceğini bildirdi.
FABRİKAYI BOŞALTTI
Bekçiye de izin veren S.K., gece yarısı ise iş yerini boşalttı. Tüm malları ve makineleri TIR'a yükleyip, götürdü. Mal sahibinin 80 bin TL değerindeki makinesini de alan S.K., fabrika binasının 2 aylık kirasını da ödemeden ortadan kayboldu.
Maaşları hesabına geçmeyen ve durumdan şüphelenen bazı çalışanlar, sabah fabrikaya geldi. Fabrikanın camının kırık olduğunu gören işçiler, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleriyle içeri giren işçiler, fabrikanın boşaltıldığını gördü. Yemekhanede toplanan ve 2 aydır maaşlarını alamadıkları söyleyen 130 işçi,  patronlarından şikayetçi oldu.
'MAL SAHİBİNİN DAHİ MAKİNELERİNİ ÇALMIŞLAR'
Sabah geldiğinde iş yerinin boşaltıldığını gören bekçi Sabri Altınelmas, mağdur edildiklerini söyleyerek, "Akşam saat dokuz buçuğa kadar buradaydık. Kalan malları yükledik ve mallar gitti. Fabrika sahibi bizi evlere bırakıp, pazartesi sabahı iş başı yapacağımızı söyledi. Gece yarısı maaşların yatacağını belirtti. Maaşların yatmadığını görünce sabah erkenden fabrikaya geldim, camın kırık olduğunu gördüm. Jandarmaya haber verdim, mülk sahibini aradım. İçeriyi boşaltmışlar. Mal sahibinin makinelerini bile çalmışlar. İşçilerin 53 günlük alacağı var, en az 100 saatlik de mesaisi var. Yazık günahtır, Allah'tan korksunlar. Şimdi hem dolandırıldık hem işsiz kaldık" dedi.
Fabrikada 2 yıldır çalışan ve 2 aydır maaşını alamadığını söyleyen Meryem Büyükkal, gözyaşları içinde "Biz bu fabrikada sabahlara kadar çalışıp mesai yaptık. İki aydır maaş almadık, mesai alacaklarımız var. Daha önce böyle bir şey olmadı. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu.
İşçi Gülşah Yetmen de, "Kış kıyamet gününde 2 aylık maaşımızı alamadık ve işsiz kaldık. Hiç şüphelenmedik. Bizi ortada bıraktı. Mağduruz yardım istiyoruz" diye konuştu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF

EDİRNE

23 Kasım 2019 Cumartesi

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