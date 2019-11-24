EDİRNE'nin Havsa ilçesi TEM yolunda, hareket halindeki TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangında, dorsedeki radyatörler kullanılmaz hale geldi, tonlarca sucuk bağırsağı da yandı.

İstanbul'dan yüklediği radyatör ve hayvan bağırsağını Belarus'a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Mehmet Akkoyun yönetimindeki 34 BZK 661 plakalı TIR, Edirne TEM yolu Havsa ilçesi yakınlarına geldiğinde, dorsesi alev aldı. Durumu fark eden Akkoyun, TIR'ı yolun sağına çekerek itfaiyeyi ve jandarmayı aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdehale ederken, jandarma da yolda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında tonlarca sucuk bağırsağı yandı, radyatörler de kullanılmaz hale geldi.

TIR şoförü Mehmet Karakoyun, dorsenin birden alev aldığını belirterek, "Yangının neden çıktığını anlayamadım. Biri dorseye ateş mi attı, nasıl oldu anlamadım. Çadır yandan alev aldı. Aracın lastikleri, her şeyi sağlam. Yangın çıkması için hiçbir neden yok" dedi.



EDİRNE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:35

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