Seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne TEM Otoyolu'nda Mehmet Akkoyun yönetimindeki radyatör ve sucuk bağırsağı yüklü 34 BZK 661 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dorseyi sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dorsede bulunan tonlarca sucuk bağırsağı ve radyatörler yanarak kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.