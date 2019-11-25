Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saraçlar Caddesi'ndeki çay ocağına giren Cezayirli B.A., o sırada serviste olan işletmecinin cep telefonunu cebine koyduktan sonra hızlıca çıkıp, gitti. İşletmeci döndüğünde cep telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde bir kişinin telefonunu aldığını gören işletmeci, polisi aradı. Polisler, görüntülerden, şüphelinin Cezayir uyruklu B.A olduğunu tespit etti. B.A. çarşıda dolaştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Telefon ise sahibine iade edildi.



EDİRNE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.