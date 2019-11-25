Kurtuluş töreninde dağıtılan şekerlemeleri almak için çabaladılar

EDİRNE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Kutlamalarda Edirne'ye özgü dağıtılan şekerleme ve eşyaları almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'ncı yıl dönümü etkinlikleri kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve siyasi parti temsilcileri ile Edirneliler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından törenlere Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi.

'HALK OYUNLARINI ASKER KIYAFETLERİYLE OYNADILAR'

Caddede kurulan tören alanında ilk olarak Edirne'nin kurtuluşu canlandırıldı. Dönemin valisinin Edirne'nin kurtulmasının ardından Türk bayrağını devraldığı gösteride, Türk bayrağı Vali Ekrem Canalp'e teslim edildi. Günün anısına şiirlerin okunduğu törende Edirne Belediyesi halk oyunları ekibi, kurtuluş dönemi asker kıyafetleri giyerek gösteri sergiledi. Törende asker selamı veren ekip vatandaşlardan alkış aldı.

SÖZLERİNİ ÖĞRENCİ ANDI İLE BİTİRDİ

Günün anlamına dair konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin kurtuluşunu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehtilere borçlu olduklarını söyledi. Sözlerini öğrenci andından alıntı yaparak bitiren Gürkan; "Edirne'nin bugün 97'nci kurtuluş yılını kutluyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz, ruhları şad olsun. Buradan Edirne'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünde, Edirne'den hep beraber bütün Edirneliler, devletiyle, milletiyle hep beraber, bir kez daha şunu söylüyoruz. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim, varlığım Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu Türküm diyene" dedi.

VATANDAŞLAR HEDİYELERİ KAPABİLMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTI

Gelen tebriklerin okunmasının ardından kurtuluş törenine, resmi geçiş töreniyle devam edildi. Tören geçişi sırasında Edirne'ye özgü, geleneksel hale gelen araçlardan atılan badem ezmesi, şekerleme ve süpürge gibi eşyaları almak için birbirleriyle yarıştı. Kısa süreli izdihamın oluştuğu anlarda bazı vatandaşlar arasında tartışma da çıktı.

O KANADALI BİSİKLETİYLE GEÇİŞ YAPTI.

Öte yandan önceki gün başına taş atılmasıyla yaralanan Kanadalı Gezgin Justin Daniel Bill de bisiklet topluluklarıyla birlikte geçiş yaptı.FOTOĞRAF



EDİRNE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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