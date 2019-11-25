Kadına şiddet tiyatrosu ağlattı

Edirne'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla sokak tiyatrosu gerçekleştirildi.

Edirne Belediyesi önünde toplanan kadın dernekleri üyeleri, “Öldüren sevgiye hayır”, "Anneler ölmesin", “Kadına değil şiddete el kaldırın” yazılı dövizlerle düdük çalarak Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü.

Ardından eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan kadının hayat hikayesini anlatan tiyatro gerçekleştirildi. Oyuncuların gerçekçi makyajı ve anlatımları Saraçlar Caddesini dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tiyatroda eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanıp hayatını kaybeden kadının oğlunun gelip “Lütfen anne ölme, anneler ölmesin” demesiyle birlikte izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyük beğeni toplayan tiyatronun ardından açıklamalarda bulunan Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Bodur, kadına şiddetin insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Bodur, “Ülkemizin imzaladığı kadına yönelik şiddete karşı uygun yasal yaptırımlar ve politikalar geliştirilmesini öngören uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi şiddeti engellemenin en önemli aşamalarından biridir” dedi.

EDİRNE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.