İki kahramana hemşehrilik beratı

Edirne Belediyesi tarafından Edirne’nin Kurutuluşu’nun 97 . yıldönümü nedeniyle düzenlenen 25 Kasım Resepsiyonu’nda Kurtuluş Savaşı’nın iki kahramanı olan ve kurucu mecliste Edirne Milletvekili olarak yer alan İsmet İnönü ve Kazım Karabekir’e hemşehrilik beratı verildi.

Edirne Belediyesi tarafından Edirne’nin Kurutuluşu’nun 97. yıldönümü nedeniyle ETSO’da 25 Kasım Resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonun ev sahibi olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eşi Esra Gürkan ile birlikte misafirlerini kapıda karşıladı. Resepsiyona Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan resepsiyonun açılış konuşmasını yaptı.

Gürkan, Kurtuluş Savaşı’nın iki kahramanı İsmet İnönü ve Kazım Karabekir adına ailelerini hemşehrilik beratının takdim edileceğini belirterek, “Bu akşam aramızda çok değerli 2 aile var. İnönü ailesinin değerli temsilcisi, evladı Ayşe Gülsün Bilgehan ve Karabekir ailesinin çok değerli temsilcisi, evladı Timsal Karabekir resepsiyonumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Edirne’mizin, Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış olmanın gururunu taşıyan ve Türkiye Cumhuriyet’inin serhad şehri, sınır şehri olmanın haklı övüncünü yaşayan Edirne’mizin Kurtuluşunun 97. yılı. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun. 97 yıl önce bugün yani 25 Kasım 1922’de Edirne son kez, sonsuza kadar kurtulurken, tüm insanların ortak bir dileği vardı. Ortak bir hedef, beklentisi vardı. Özgür ve bağımsız bir ülkede; özgür ve bağımsız vatandaşlar olarak yaşamak. Cumhuriyet’in bize kazandırdığı en büyük nimetlerden, en büyük kazanımlarından biri budur. Mustafa Kemal Atatürk ve birlikte Cumhuriyet’i kurdukları İnönüler, Karabekirler bize öyle bir Cumhuriyet armağan ettiler ki 781 bin kilometredeki her vatandaş aynıydı, eşitti, denkti. Cumhuriyet’in sunduğu o fırsat eşitliği ile çalışan, azmeden, mücadele eden herkes her yere gelebilirdi” diye konuştu.



“Cumhuriyet’e çok şey borçluyuz”

Kendisinin Edirne’nin İpsala ilçesinde gariban bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak doğduğunu belirten Gürkan, “Recep Gürkan, çalışıyor, çabalıyor, Cumhuriyet’in verdiği imkanlarla okuyor, okutuluyor ve bir gün geliyor, o Cumhuriyet’in kurulduğu TBMM’de, Kurtuluş Savaşı kahramanı, garp cephesi komutanı, İnönü Zaferlerinin muzaffer komutanı, İnönü’nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ile TBMM’de aynı sıraları paylaşıyor. İşte bu Cumhuriyet’in verdiği değer. O yüzden biz Cumhuriyet’e çok şey borçluyuz” dedi.



Türk olmak zor ama Türk olmamak daha da zor

Gürkan, “Bundan 101 yıl önce, ülkemizi işgal eden emperyalistlere millet olarak hep birlikte dersini verdik. Ama durdular mı? Hayır. Ülkemiz üzerindeki planlar bitti mi? Hayır. Türk olmak zordur. Çünkü Türk oldunuz mu bütün dünyaya karşı savaşırsınız. Bütün dünyada sizin karşınızdadır. Ancak Türk olmamak daha da zordur. Çünkü bir Türk’e karşı savaşmak zorunda kalırsınız. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet’imizin bütün kurucuları, istiklal savaşı kahramanlarımızın bizlere emanet olarak bıraktığı bu devleti, bu ülkeyi daha da ileri taşıyacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Onların bize emaneti bu güzel, şanlı ülkeyi bayrağımızı gönderden bir saniye bile indirmeden ilelebet payidar kılacağız. Bu bizim hem geçmişe bir borcumuz hem de geleceğe bir sözümüzdür” diye konuştu.



Edirne kurtulmadan vatan kurtulmaz

Kazım Karabekir ve İsmet İnönü’ye neden hemşehrilik beratı verdiklerini de açıklayan Gürkan, “Yıl 1920, savaşın başlamasına nereneyse ramak kaldı. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkar. Bildiğimiz kongreleri yapmaya başlar, tabi ki hakkında çeşitli kararlar, fetvalar çıkarılır. Ve Erzurum’a gider. Erzurum’a giderken de bir taraftan tutuklanacağını düşünmektedir. Şark cephesi kumandanı tarafından nihayetinde Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’yı karşılar. Yanında kendisine tahsis edilmiş olan otomobili de vardır. Derki, ‘Paşam ordum ve ben her şeyimiz ile emrinizdeyiz.’ O gün, henüz başlamamış olan Kurtuluş Savaşı’nın direnme noktasıdır, büyük, dev bir adımdır. Cumhuriyet’imizi kuranlar o gün tarihi bir karar verirler, ‘Biz bu savaşı sadece kendimiz değil, bütün milletle beraber yapmalıyız’ o yüzden biz de burada yeni, bağımsız bir meclis kurarız. Ve 23 Nisan 1920’de ülkemizin kurucu meclisinin açılacağı müjdesi duyurulur. Yurdun dört bir tarafından millet meclisleri belirlenir, her yıl için. 23 Nisan 1920’de Edirne’den de 5 milletvekili belirlenir. Biri Mehmet Şeref Aykut, biri de Faik Kaltakkıran, 3 tane de Edirneli olmayan isim vardır; biri Kazım Karabekir Paşa, İsmet İnönü Paşa, Yıldırım Orduları Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez’dir. Yıldırım Orduları Komutanı Cafer Tayyar Eğilmez. Maalesef Cafer Tayyar Eğilmez’in yakınlarına ulaşamadık. Meclis toplanmadan önce Mustafa Kemal Paşa İnönü ve Karabekir paşa derki, ‘Paşalar, Edirne çok uzak. Ankara yurdun ortasında. Sizi daha yakın bir ilden milletvekili adayı gösterelim.’ Hem İnönü hem de Karabekir Paşa Mustafa Kemal’e şu cevabı verirler, ‘Paşam, Edirne kurtulmadan, vatan kurtuldu demeyiz’ derler. İşte Edirne’nin, şanlı Edirne’nin, Başkent Edirne’nin işgalden kurtuluşunun 97. Yıldönümünde o yüzden ilk milletvekillerimiz olan ve ‘Edirne kurtulmadan vatan kurtulmaz diyen’ bu iki kahramana huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından davete katılan protokol tarafından 97. Yıl pastası kesildi.

Daha sonra Gürkan, Kazım Karabekir Paşa adına kızı Timsal Karabekir’e hemşehrilik beratı takdim etti. Çok heyecanlı olduğunu, yüreğinin coştuğu belirten Timsal Karabekir, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları gerçekten de bir gerçekleştirmişler. Kazım Karabekir, Edirne savunmasında Şükrü Paşa’nın kurmayı, fakat Edirne düştüğü zaman Bulgarlara esir düşüyor. Bugün müzesine gelirseniz, mutlaka gelin. Duvarında kendi sözünü göreceksiniz; ‘Hür öl ama esir yaşama’ Değerli Başkanıma çok teşekkür ederim’ diyerek Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

İsmet İnönü’nün hemşehrilik beratını ise torunu Ayşe Gülsün Bilgehan aldı. Bilgehan yaptığı konuşmada “2 yıl önce Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın davetlisi olarak, Atatürk’ün Edirne’ye gelişi adına düzenlenen etkinliklere katılmak üzere geldim. Edirne’ye geldiğim de söyle demiştim; ‘Atatürk’ün Edirne’ye geldiği gün zaman durmuş, Atatürk Edirne’de hala yaşamaya devam ediyor’ İnönü ailesi olarak bu beratı almaktan onur duyuyorum” dedi.

